Piacenza Half Marathon, una staffetta a sostegno di Casa Ronald McDonald: “Insieme per le famiglie in cura lontano da casa” – AUDIO

Alla Placentia Half Marathon, in programma il prossimo 10 maggio, torna la staffetta solidale che per la prima volta sosterrà Casa Ronald McDonald che, dal 1999 in Italia, accoglie attraverso le sue strutture, Family Room e Case Ronald, le famiglie dei bambini in cura lontano da casa. L’iniziativa “RUN4Casa Ronald McDonald” trasformerà i chilometri percorsi in sostegno diretto a queste famiglie. Un appuntamento che unisce sport, comunità e responsabilità sociale in un unico gesto collettivo.

“Si tratta di un’iniziativa a favore di Casa Ronald McDonald Italia e nello specifico a favore della nostra Casa Ronald McDonald presso l’ospedale Niguarda: proprio in questi giorni sono in corso i lavori di ampliamento della family room già esistente che a giugno vedrà la luce e diventerà una vera e propria casa in ospedale. Raddoppierà gli spazi, passerà da 300 a 600 metri quadrati, con sette camere da letto, una cucina condivisa e spazi comuni. Potrà dare accoglienza, calore e conforto alle famiglie dei bambini ricoverati lontano da casa”, spiega Irina Maslenkova, Responsabile Marketing comunicazione e raccolta fondi di Casa Ronald.

Il coinvolgimento del territorio

La staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Il percorso di 21,1 chilometri viene suddiviso tra i due componenti della squadra. Un formato pensato per essere inclusivo, adatto a corridori a tutti i livelli di preparazione, capace di rafforzare il senso di squadra e la coesione tra colleghi. Ogni squadra al via permetterà, nei fatti, un contributo concreto alla costruzione della Casa che verrà.

“E’ tanti anni che, come McDonald’s, siamo vicini al sociale e al mondo dello sport nel Piacentino e anche la Placentia Half Marathon, e prima ancora la Placentia Marathon, è sempre stata nel nostro cuore, nel nostro DNA“, commenta Fabio Calabrese, licenziatario di Casa Ronald a Piacenza.

“Però devo essere sincero, quest’anno sono anche un po’ emozionato perché, grazie soprattutto all’impegno di Perotti e Confaronieri, quindi dell’organizzazione della mezza maratona, abbiamo potuto dedicare la staffetta a Casa Ronald Italia. Questo è molto importante e avvicina tantissimo il territorio, incluse le imprese e Confindustria, al sociale e allo sport e soprattutto al mondo ospedaliero che ha tanto bisogno di supporto per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali lontani da casa“.

Il supporto a Casa Ronald McDonald

L’intero ricavato delle iscrizioni aziendali alla staffetta sarà destinato ai lavori di ampliamento della Family Room dell’Ospedale Niguarda di Milano, che diventerà a tutti gli effetti una Casa Ronald McDonald. La struttura passerà da 300 a 600 metri quadrati: sette camere al posto delle attuali tre, cucine condivise, spazi living, lavanderie, aree per lo smart working e una stanza del silenzio. Un luogo all’interno dell’ospedale dove chi ha un figlio in corsia può fermarsi, riposare e sentirsi meno solo.

Un bisogno reale

Il bisogno è reale e documentato. Ogni anno in Italia circa 90.000 famiglie sono costrette a spostarsi per garantire ai propri figli cure specialistiche lontano dalla città in cui vivono. Affrontano costi imprevisti, disagi logistici e un isolamento emotivo che si somma alla fatica quotidiana della malattia. La Family Room di Niguarda è stata inaugurata nel 2020, in piena emergenza sanitaria, per supportare i reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale. Da allora ha già accolto gratuitamente più di 700 famiglie. Con la nuova struttura quella capacità potrà più che raddoppiare.

Casa Ronald McDonald Italia

Casa Ronald McDonald Italia è attiva dal 1999 ed è la sede italiana di Ronald McDonald House, presente in 62 Paesi nel mondo. Oggi gestisce otto strutture tra Case Ronald e Family Room a Milano, Brescia, Alessandria, Bologna, Firenze e Roma, accogliendo ogni anno circa 3.000 famiglie. Il modello di riferimento è quello della Family Centered Care, che mette al centro il benessere dell’intero nucleo familiare. L’obiettivo dichiarato è raddoppiare il numero di famiglie accolte entro il 2030, ampliando le strutture esistenti e aprendone di nuove, a partire proprio da Casa Ronald McDonald Niguarda.

“Quest’anno, questa iniziativa, che comunque ha già avuto un discreto seguito e un buon successo nei due anni precedenti, la dedicheremo a Casa Ronald. Oltre ai singoli, che si possono iscrivere come gli scorsi anni alla staffetta, ci saranno anche le aziende. Le aziende potranno partecipare con un contributo importante, 500 euro ad azienda, e avranno così due staffette nel prezzo: i 500 euro interamente andranno a Casa Ronald”, spiega Pietro Perotti, organizzatore della Placentia Half Marathon.

“Ci aspettiamo un ottimo successo perché lo scorso anno abbiamo già registrato un incremento rispetto all’anno precedente. È un’iniziativa che piace perché essendo non competitiva attrae e avvicina anche quelle persone che non si sentono ancora in grado di fare tutto il percorso completo della mezza maratona. In questo modo si possono sfidare personalmente per creare un mezzo obiettivo che poi porteranno, si spera, alla maratona completa dell’anno successivo”, commenta Stefano Magnaschi presidente CSI.

INFORMAZIONI UTILI

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo dal sito della Placentia Half Marathon, compilarlo con i dati dell’azienda e dei partecipanti, effettuare il pagamento e inviare modulo e ricevuta del bonifico all’indirizzo staff@placentiahalfmarathon.it. L’iscrizione comprende la partecipazione di due squadre aziendali (quattro staffettisti), maglietta ufficiale e medaglia per i partecipanti e menzione durante il momento pubblico di ringraziamento.

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