Nasconde hashish e cocaina sotto un’auto ma viene sorpreso dai carabinieri, 20enne denunciato per spaccio

Operazione dei carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni con le Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione: sequestrate dosi di stupefacente e un bilancino di precisione.Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri di Castel San Giovanni, affiancati in questi giorni dalle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre, impiegate a supporto del presidio locale.

L’operazione

Nel corso di uno di questi servizi, un 20enne residente in paese è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio del 24 marzo, in via I Maggio, dove i militari hanno notato un gruppetto di quattro giovani ed uno di questi abbassarsi accanto a un’auto in sosta e occultare qualcosa sotto il veicolo.

La droga

Il controllo immediato ha permesso di rinvenire quattro involucri di stupefacente e, poco distante, anche un bilancino di precisione ancora “sporco” di droga, elemento ritenuto indicativo dell’attività di spaccio. Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 6 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, già suddivisi in dosi. I successivi accertamenti con narcotest hanno confermato la natura delle sostanze. La perquisizione personale eseguita sul 20enne ha invece dato esito negativo.

Al termine delle verifiche, il giovane è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I controlli in Val Tidone

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di controllo e prevenzione messo in campo dall’Arma piacentina sul territorio della Val Tidone, con servizi rafforzati e mirati nei punti più sensibili. In questo contesto, il supporto delle S.I.O. del Battaglione, che già da alcuni giorni sono affiancate all’Arma territoriale, si sta rivelando particolarmente utile per rafforzare il controllo del territorio, aumentare la capacità di prevenzione e rendere più incisiva l’azione dei carabinieri locali, soprattutto nelle aree più sensibili e nei servizi ad alta visibilità.

Un affiancamento operativo che consente di intensificare i pattugliamenti e di garantire una presenza ancora più concreta sul fronte della sicurezza urbana.

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