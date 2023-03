Piacenza – Novara 3-3, i biancorossi conquistano un punto d’oro, dopo essere stati sotto per tre volte

Una partita con la posta in palio altissima quella andata in scena al “Garilli” tra Novara e Piacenza. I piemontesi, costruiti per stare nella parte alta della classifica scendevano in campo per evitare di sprofondare nella lotta per non retrocedere; i locali per continuare il momento positivo ed uscire dalla zona playout. Manzo conferma il 3-5-2, ma cambia gli interpreti con Flores che va sulla fascia destra, mentre Simonetti passa centrocampo. Davanti invece le chiavi dell’attacco sono affidate a Maio e Maritato.

I ragazzi di MarolinI premono sull’acceleratore e trovano il vantaggio al 27′ dopo un errore di Bruzzone con Collodel che insacca servito da Panico. Il pareggio biancorosso è al 42′ con un bel traversone di Flores per il colpo di testa vincente di Maritato. Al 61′ Bianchi mette in mezzo un pallone a campanile che scavalca la difesa del Piacenza per Zigoni che fa 2-1, ma dopo un’azione tutta di prima, Maio servito da Babbi impatta di nuovo. Al 76′ il Novara passa ancora avanti su penalty, ma dopo 120 secondi è di nuovo il Piacenza ad esultare con una rete in spaccata di Pedone su traversone di Gonzi.

Il Piacenza sale al 15 esimo posto, scavalca Giana e Livorno in classifica e si prepara ad una gara da vincere ad ogni costo, quella con la Lucchese ultima in classifica.

Le parole del tecnico Vincenzo Manzo a fine gara: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Paghiamo qualche errore individuale, ma abbiamo segnato tre bellissimo gol”

Secondo tempo

Finisce qui. Piacenza – Novara 3-3

92′ Entra Losa nel Piacenza.

78′ In un amen c’è la reazione del Piacenza. Cross di Gonzi dalla sinistra, Pedone quasi in spaccata sigla il 3-3

Fallo di Corbari su Bianchi in area di rigore. Il giocatore del Novara era in posizione di fondo campo, ma viene messo giù da Miceli. Dagli 11 metri Panico spiazza Libertazzi

Fuori Maio entra Pedone



Pareggio del Piacenza. Bella azione dei biancorossi, tutta di prima. Galazzi serve Babbi che vede l’imbucata di Maio che fredda Lanni 2-2

61′ Bianchi mette in mezzo un pallone a campanile che scavalca la difesa biancorossa. Zigoni è il più lesto di tutti. Libertazzi può solo toccare la sfera, ma non impedire il nuovo vantaggio dei piemontesi

60′ Ammonito Gonzi

58′ Brivido per il Piacenza calcio. A seguito di un calcio di punizione Panico da distanza siderale colpisce il palo. Libertazzi non ci sarebbe mai potuto arrivare.

Triplo cambio per il Piacenza, fuori Palma, Maritato e Visconti,

48′ Altro corner per il Piacenza. Libertazzi deve uscire con i pugni sugli sviluppi.

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni

Primo tempo

Finisce il primo tempo

42′ Pareggio del Piacenza con Flores che crossa dalla destra per il colpo di testa di Maritato che sigla il suo secondo centro con la maglia biancorossa Piacenza – Novara 1-1



38′ Ammonito Migliorini

35′ Due corner per il Piacenza. Sugli sviluppi del secondo angolo il pallone arriva a Maritato che tira sopra la traversa.

30′ Girata di Maio su traversone di Flores, Lanni costretto agli straordinari la toglie dall’incrocio dei pali.

27′ Errore di Bruzzone in difesa. Il pallone lo scavalca arriva a Panico che serve Collodel Piacenza – Novara 0-1

23′ Cross teso dalla destra, Libertazzi con i pugni evita guai peggiori. Ritmi accesissimi.

23′ Bello scambio tra Flores e Simonett, con il numero 11 biancorosso che arriva in area piccola, ma si vede ribattere la conclusione dalla difesa ospite.

21 indecisione della difesa del Novara a seguito di una palla a campanile di Palma. Natalucci prova a servire di testa il portiere, ma Maritato arriva prima sul pallone,la sua conclusione è però alta.

17′ Punizione insidiosa di Panico che esce di poco

14′ lancio in verticale a cercare Panico che si trova a tu per tu con l’estremo difensore biancorosso, bravissimo Libertazzi che con il petto dice di no.

9′ azione di prima del Piacenza che arriva sui piedi di Galazzi: Lanni respinge coi pugni.

5′ Corner per il Novara Bove di testa spedisce abbondantemente out

Iniziata al “GarillI”



La formazione

Piacenza (3-5-2) Libertazzi, linea difensiva con Bruzzone, Battistini e Corbari, Heatley e Visconti esterni, a centrocampo Palma tra Simonetti e Galazzi, Maritato e Maio le due punte Maio. All Manzo



Novara (4-3-3) Lanni tra i pali, Natalucci, Migliorini, Bove e Cagnani in difesa, Krkac tra Bianchi e Collodel a centrocampo, davanti Panico tra Zigoni e Cisco