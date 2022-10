Serie C – Buona la prima per Scazzola! Conti e Rossetti abbattono la Pro Vercelli. Biancorossi al 2° turno di Coppa

Il Piacenza di Cristiano Scazzola parte con il piede giusto. I biancorossi reagiscono dopo il cambio di allenatore e trovano la prima vittoria stagionale dopo 7 partite (2 pareggi e 4 sconfitte in campionato). A farne le spese è la Pro Vercelli di mister Paci, che viene rispedita al mittente con il punteggio di 2-0. A segno Rossetti nel primo tempo e Conti nella ripresa. Tutto sommato una buona prestazione per i piacentini, che giocano un primo tempo veramente ordinato e una ripresa di cuore e volontà. Un po’ di sofferenza solo nel cuore del secondo tempo, con il massimo sforzo della Pro, ma i tentativi dei piemontesi (Comi su tutti) si sono spenti sui guantoni del giovane portierino Rinaldi. Al prossimo turno i biancorossi affronteranno il Sangiuliano City, che oggi pomeriggio ha battuto 3-1 la Pergolettese.

La cronaca di Piacenza-Pro Vercelli

90′ Triplice fischio al “Garilli”. Il Piacenza super la Pro Vercelli 2-0 e vola al secondo turno di Coppa Italia. Gol di Rossetti e Conti

87′ Ammonito anche Della Morte

85′ Cinque al termine più recupero: il Piace sembra in controllo

80′ Ammonito Comi per proteste: nervosissimo il 10 della Pro

76′ Fuori Capoferri, dentro Onisa

71′ Comi svirgola con il destro dopo l’assist di Della Morte

70′ Calvano con il destro da fuori: ancora Rinaldi a respingere. Piacenza troppo remissivo adesso

67′ Ci prova ancora Comi con il destro: para Rinaldi

63′ DOPPIA OCCASIONE PER LA PRO! Prima Rinaldi spegne il tentativo di Comi con un grande riflesso; dopo Cristini sbaglia il tap-in volante a porta vuota sugli sviluppi di un corner

61′ Triplo cambio per la Pro: Renault-Arrighini, Gatto-Vergara, Macchioni-Cristini

58′ Dentro anche Vianni: fuori Zunno

57′ La Pro Vercelli carica a testa bassa, ma i biancorossi sono belli compatti

50′ GOOOOOOOOL DEL PIACENZA! Rossetti recupera palla e apre il contropiede di Conti, il neoentrato salta Masi e incrocia alla perfezione con il mancino. Rizzo non può arrivare

49′ Biancorossi che provano subito a farsi vedere con una bella discesa di Zunno

46′ Cambia anche la Pro: fuori Gentile e Louati, dentro Della Morte e Calvano

46′ Doppio cambio nel Piace: fuori Persia e Morra, dentro Conti e Nelli

Primo tempo

INT – Termina il primo al “Garilli”: Piacenza in vantaggio 1-0

45′ Due minuti di recupero

43′ Il Piacenza è veramente compatto e ordinato: si vede la mano di Scazzola

39′ Ammonito Lamesta

37′ GOOOOOOOL DEL PIACENZAAAAA! Morra lavora benissimo un pallone sporco e lo crossa a centro area: Rossetti tocca in qualche modo con il mancino e la palla gonfia la rete. Rizzo non irreprensebile

35′ Ci prova Renault dalla distanza: corner

27′ ANCORA PIACENZA PERICOLOSO! Lamesta salta nettamente Macchioni e mette in mezzo: Rizzo respinge con i piedi

20′ Piacenza ottimamente messo in campo con i reparti corti e stretti. Grande chiusura di Cosenza sul tentativo di Gatto

17′ OCCASIONE PER MORRA! Fuga verticale del numero 9 che però stringe troppo la conclusione e mette a lato dal limite dell’area

10′ A terra Frosinini che non ce la fa: dentro Munari

7′ A terra Comi: contrasto molto duro

6′ Tanta intensità in campo, le due squadre voglio provare a dominare il match

1′ SI PARTE! Primo possesso per la Pro Vercelli

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Rinaldi; Cosenza, Masetti, Frosinini (11′ Munari), Capoferri (76′ Onisa); Persia (46′ Nelli), Palazzolo, Lamesta, Zunno (59′ Vianni); Morra (46′ Conti), Rossetti. All. Scazzola

Pro Vercelli (3-4-3): Rizzo; Masi, Iezzi, Macchioni (61′ Cristini); Gentile (46′ Della Morte), Corradini, Louati (46′ Calvano), Iotti; Renault (61′ Arrighini), Comi, Gatto (61′ Vergara). All. Paci

Gol: 37′ Rossetti, 50′ Conti