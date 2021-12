Piacenza – Seregno, i biancorossi tentano il sorpasso

Il Piacenza arriva all’ultimo match dell’anno tra le mura amiche qualche certezza in più e con la chance concreta di migliorare ulteriormente la propria classifica. Domenica scorsa i ragazzi di Scazzola, pur privi degli infortunati Cesarini e Corbari, sono riusciti a bloccare sul 1-1 una corazzata come la FeralpiSalò, grazie ad un secondo tempo di altissima caratura (leggi qui).

Al “Garilli” i biancorossi sfideranno il Seregno, squadra che ha solo un punto in più in classifica, ma che arriva alla partita dopo settimane di polemiche.

Ascolta Piacenza – Seregno su RADIO SOUND con alle 14:30 di sabato 18 dicembre

Seregno e il caos societario

La società brianzola è finita sotto la lente d’ingrandimento della magistratura per le denunce di alcuni giocatori della compagine stessa. Intimidazioni verso i giocatori e anche verso gli avversari su cui sta indagando chi di dovere. Le intercettazioni, pubblicate da diverse testate hanno fatto finire la società nel turbinio delle polemiche. L’ex portiere di Piacenza e Pro, Ermanno Fumagalli ha dichiarato alla stampa di aver visto “scene da Gomorra”. Un clima surreale, creato per vincere a tutti i costi. Una settimana nera per questo club, culminata con il licenziamento del direttore generale Nini Corda, accusato dal numero uno del club di essere il mandante di intimidazioni e atti di violenza nei confronti di alcuni calciatori, con la presunta “collaborazione” proprio di due componenti della rosa, già allontanati dalla proprietà.

Nonostante questa situazione generale la squadra allenata da mister Mariani, da neopromossa, sta disputando un campionato eccellente, tanto è vero che si trova a ridosso dei playoff. Tre risultati utili consecutivi con Giana, Pro Patria e Trento (con due vittorie e un pareggio) poi uno stop pesante, patito per mano del Lecco che al Ferruccio si è imposto con un netto 4-1, dove però proprio alla luce delle problematiche extra campo, il Seregno si è presentato con un undici parecchio rimaneggiato.

Piacenza approfittane

Gli ospiti cercheranno di non pensare al marasma di polemiche per ottenere dei punti necessari a muovere la classifica, ma i biancorossi dovranno essere bravi a sfruttare tutte le debolezze di un avversario ben lontano dal suo 100%. Del resto i motivi per essere ottimisti sono tanti, non è semplice creare così tante palle gol come hanno fatto i piacentini contro una vera fortezza come la difesa della Feralpi.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Armini, Nava, Marchi, Parisi, Marino, Suljic, Bobb, Gonzi, Rabbi, Raicevic.

La giornata di campionato

Sabato 18 dicembre, ore 14:30

Piacenza – Seregno

Giana – Fiorenzuola

Renate – Feralpi

Legnago – Juventus U23

Pro Patria – Pergolettese

Pro Vercelli – Mantova

Sudtirol – Triestina

Trento – Albinoleffe

Virtus Verona – Padova

Lecco – Pro Sesto

La classifica

Sudtirol 44; Padova 38; Renate e Feralpi 36; Triestina 30; Verona e Juve 24; Albinoleffe, Pro Vercelli e Lecco 23; Seregno 22; Piacenza 21; Pergolettese e Trento 20; Fiorenzuola 19; Legnago 18; Mantova e Pro Patria 17; Pro Sesto 14; Giana 13