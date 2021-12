Punti di vista: “Squadra viva ad intermittenza”. L’analisi di Amorini dopo FeralpiSalò-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La squadra è viva, ma va ad intermittenza. Non è un caso che abbia cambiato marcia nella ripresa, quando sono entrati over al posto degli under. Una cosa che ovviamente deve far riflettere. Poi manca ancora di malizia. Nel finale, con la Feralpi che aveva in porta un centrocampista, bisognava provare un tiro invece del solito giro palla.

