Piacenza, si riparte: domenica arriva il Ciserano

Archiviata la pausa natalizia, il Piacenza di mister Rossini si rigetta anima e cuore nel campionato di serie D con l’obiettivo di provare a ricucire il gap con la vetta che è di 7 lunghezze. “Saranno 19 finali” aveva dichiarato il tecnico biancorosso, ancora imbattuto dalla sua promozione alla prima squadra dopo l’esonero di Maccarone, dopo il pari con la Varesina. Lo attende un vero tour de force in questo avvio di girone di ritorno. Quasi un terzo delle restanti gare si giocherà proprio nel mese di gennaio: i biancorossi saranno in campo tutte le domenica, ci sono anche due infrasettimanali. 18 punti a disposizione che potrebbero cambiare sensibilmente la posizione in classifica dei piacentini: ecco perché in questa rincorsa al primato è fondamentale partire con il piede giusto. Si comincia domenica 7 gennaio con la sfida casalinga al Ciserano Bergamo.

Squadra quasi al completo per Rossini!

La buona notizia è che finalmente il tecnico avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. Kernezo è quello più in dubbio, avendo ricominciato ad allenarsi con gli altri solo questa settimana dopo l’infortunio. Ci sarà invece regolarmente il difensore Baudouin, che ha scontato tre turni di squalifica per aver colpito un avversario con un pugno contro la Clivense. Ci sarà certamente Zini, che viste le condizioni ancora non ottimali di Kernezo potrebbe partire titolare.

Tanti ballottaggi nello scacchiere biancorosso da cui deve scaturire un miglioramento del collettivo da cui non si può prescindere se si vuole tagliare per primi il traguardo di questa serie D. Non vi sarà alcuna variazione tattica con il classico 4-4-2 che è stato scelto subito da questo allenatore come soluzione vincente.

A caccia del riscatto…

Dovrebbero partire dall’inizio sia Corradi, giocatore di assoluta qualità che però non ha ancora inciso a pieno in questo campionato, sia Recino, goleador assoluto della prima parte di stagione che però non trova la via della rete dal 6-1 col Brusaporto di fine novembre, anche a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane. Sebbene i rincalzi non manchino, vedi Gerbaurdo e Marquez, è ovvio che la speranza dei tifosi biancorossi è che possano tornare subito a fare la differenza e a dar man forte alla squadra.

Bassanini che favola: dalle giovanili a titolare inamovibile. Per lui il primo contratto fino al 2026

Da scommessa a certezza. Bassanini è diventato titolare inamovibile della prima squadra dopo essere stato lanciato dal tecnico per necessità. Si è guadagnato sul campo il primo contratto che lo lega al Piacenza fino al 2026.

La probabile formazione

Piacenza 4-4-2: Moro; Iob, Silva, Baudouin, Silva, Artioli, Zini, Gerbaudo, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini

Ciserano, solo tre punti di vantaggio sulla zona playout

Mister Del Prato e i suoi uomini non avranno certamente bisogno di ulteriori stimoli. Chiunque arrivi al “Garilli” ha chiaramente una spinta in più, data dal fatto di voler provare a mettere il bastone tra le ruote ad una formazione blasonata come il Piacenza. In più ai rossoblù servono punti a tutti i costi, considerando il fatto che si trovano solo a 3 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Nelle ultime 6 gare del 2023 sono arrivati solo 6 punti, frutto di 2 successi e ben 4 sconfitte. Una squadra che al debutto in campionato del Piacenza, lo scorso 10 settembre, fece già venire qualche pensiero negativo ai tifosi biancorossi, passando in vantaggio dopo appena 2’ con Bertoli. Il Piacenza poi ribaltò la partita con un gol di Bachini e una doppietta di Ndoye e si impose per 3-2 nel Bergamasco. Una squadra che può affondare il colpo con i due attaccanti Belloli e Bertoli con 5 reti a testa. Quanto al Piacenza dovrà evitare di ripetere quegli errori: entrare subito nella partita e, qualora le cose si dovessero mettere bene, fare di tutto per chiuderla.

Serie D, girone B, 20A giornata: Domenica 7 gennaio, ore 14:30

Castellanzese – Real Calepina

Clivense – Varesina

Club Milano – Arconatese

Crema – Caravaggio

Legnago – Tritium

Piacenza – Ciserano Bergamo DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Casatese

Pro Palazzolo – Desenzano

La classifica

Arconatese 41; Caldiero Terme 38; Varesina 37; Piacenza e Pro Palazzolo 34; Brusaporto 33; Casatese, Desenzano e Villa Valle 26, Caravaggio e Ciserano 24; Club Milano e Real Calepina 23; Clivense 22; Folgore Caratese e Legnano 21; Castellanzese 19; Tritium 16; Crema 15; Ponte San Pietro 12

Le gare del mese di gennaio

Domenica 7 gennaio, ore 14:30 Piacenza – Ciserano

Sabato 13 gennaio, ore 14:30 Villa Valle – Piacenza

Mercoledì 17 gennaio, ore 18.00 Piacenza – Folgore Caratese

Domenica 21 gennaio, ore 14:30 Casatese – Piacenza

Domenica 28 gennaio, ore 14:30 Piacenza – Desenzano

Mercoledì 31 gennaio, ore 14:30 Tritium – Piacenza