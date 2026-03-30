Piacenza Summer Cult torna alla grande a Palazzo Farnese: dai Nomadi ad Arisa, passando per Elio e le Storie Tese e Ranucci – AUDIO

Torna anche nel 2026 il Piacenza Summer Cult, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare musica, teatro, narrazione e intrattenimento di qualità.

Dal 25 giugno al 17 luglio, il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo alcuni dei protagonisti più amati della scena italiana tra concerti, spettacoli e incontri che mettono al centro cultura e spettacolo dal vivo.

Il tutto si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Farnese, che si conferma ancora una volta location d’eccellenza per uno dei festival culturali più attesi dell’estate. Il Piacenza Summer Cult 2026 è promosso dal Comune di Piacenza ed è organizzato da Comunica Srl in collaborazione con Ad Management e Bewonder.

“Ritengo, insieme ad Andrea Baldini e Alessandro De Luigi, che sia fondamentale anche per quest’anno valorizzare il patrimonio di esperienze maturato nelle precedenti edizioni del Festival, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello qualitativo e la rilevanza di Piacenza Summer Cult 2026. In questa prospettiva, Palazzo Farnese ospiterà spettacoli di musica, prosa e cabaret con artisti di rilievo nazionale e internazionale”, commenta Lorenzo Pronti, organizzatore dell’agenzia Com.unica.

“E’ da settimane che i piacentini ci domandano quale sarà il cartellone e soprattutto quali saranno gli ospiti, questo vuol dire che questa manifestazione è entrata nel DNA dei piacentini. Piacenza Summer Cult è di fatto una proposta che i piacentini attendono e che dunque vuol dire funziona. E poi è un’occasione per valorizzare Palazzo Farnese. Quando abbiamo accolto Venditti e Fiorella Mannoia, entrambi si sono sentiti a casa perché lo scenario gli ricordava le terme di Caracalla. Quindi è davvero un’occasione straordinaria: grandi artisti come loro si trovano un palcoscenico che poche volte hanno avuto l’occasione di calcare“, spiega Christian Fiazza, assessore alla Cultura.

25 giugno – Delirium

Si parte il 25 giugno con Delirium, grande spettacolo con ballerini del Teatro alla Scala, teatri europei e orchestra sinfonica. Delirium è un balletto contemporaneo che esplora il progressivo smarrimento dell’equilibrio interiore. Attraverso un percorso diviso in tre quadri, l’opera racconta la crisi di un individuo che, partendo da una condizione di apparente normalità, viene lentamente travolto da isolamento, inquietudine e perdita di controllo. Con Delirium, la danza diventa strumento per indagare la fragilità dell’essere umano e il confine sottile tra coscienza e smarrimento, restituendo al pubblico un’esperienza intensa, visionaria e profondamente emotiva.

267 giugno – Nomadi

Il 26 giugno i Nomadi, storica band italiana tra le più longeve, i Nomadi portano sul palco un repertorio che attraversa generazioni, tra grandi classici e nuove produzioni, sempre all’insegna dell’impegno e dell’emozione.

27 giugno – Federico Buffa

Narratore raffinato e coinvolgente, Buffa trasforma lo sport e la storia in racconto teatrale, mescolando aneddoti, cultura e memoria collettiva con uno stile unico. In questo spettacolo, Number 23, Buffa fa un ritratto di Michael Jordan, grande campione di basket e giocatore iconico nella storia dello sport mondiale.

28 giugno – Arisa

Voce intensa e versatile, Arisa spazia tra pop, soul e cantautorato, regalando interpretazioni autentiche e profonde che conquistano pubblico e critica.

30 giugno – Paolo Cevoli

Comico romagnolo amatissimo, Cevoli porta in scena uno humor diretto e irresistibile, fatto di quotidianità, ironia e grande capacità di coinvolgimento. Ne “Il meglio di Paolo Cevoli Show”, ripropone tutti i suoi skecth più iconici che lo hanno reso il travolgente pluri- personaggio che tutti conosciamo.

2 luglio – Orchestra Musicalia

L’Orchestra MusicAlia è un’orchestra sinfonica integrata da persone con e senza fragilità, attualmente formata da undici ragazzi con disabilità e oltre trenta operatori, tra educatori, musicisti e strumentisti professionisti. La musica è davvero un ottimo veicolo di inclusione, comunicazione ed espressione. L’attività di musicoterapia orchestrale proposta dall’APS è ormai radicata nel territorio piacentino da sedici anni; la metodologia applicata si riferisce all’esperienza di Esagramma Onlus – Milano. L’Orchestra MusicAlia è diretta da Franco Marzaroli e Alessandra Capelli.

3 luglio – Francesco Gabbani

Cantautore brillante e originale, Gabbani unisce ritmo e contenuto con leggerezza e profondità, dando vita a uno spettacolo energico e contemporaneo.

4 e 5 luglio – Din Don Down- Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius Uno spettacolo corale e inclusivo che emoziona e diverte, dove talento, umanità e spontaneità si fondono in un’esperienza teatrale fuori dagli schemi.

8 luglio – Elio e le Storie Tese

Geniali e irriverenti, Elio e le Storie Tese portano sul palco uno show travolgente, tra virtuosismo musicale e satira intelligente.

9 luglio – Sigfrido Ranucci

Volto noto del giornalismo d’inchiesta, Ranucci propone incontri di grande impatto, offrendo uno sguardo lucido e approfondito sull’attualità.Il Diario del Trapezista, questo il titolo dello spettacoli, è la presentazione teatrale che racconta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda, che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, che hanno condizionato per sempre la sua vita.

10 luglio – Daniele Silvestri

Tra i più apprezzati cantautori italiani, Silvestri unisce impegno civile e ricerca musicale in uno spettacolo intenso e coinvolgente.

11 luglio – Blue

Iconica band pop internazionale, i Blue arrivano in Italia con 25 anniversary, riportano sul palco le hit che hanno segnato gli anni 2000, tra energia, nostalgia e grande spettacolo.

12 luglio – Fiorella Mannoia canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve

Voce simbolo della musica italiana, Mannoia incanta con interpretazioni eleganti e profonde, capaci di attraversare generazioni.Questo appuntamento sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, De Andrè e Fossati, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella

16 luglio – Max Angioni

Volto emergente della comicità italiana, Angioni conquista con uno stile fresco, ironico e fortemente contemporaneo.

17 luglio – Marco Masini

Cantautore intenso e diretto, Masini porta sul palco i suoi grandi successi, tra emozione, introspezione e grande forza interpretativa.

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria di Palazzo Farnese:

https://www.ticketone.it/city/piacenza-1943/venue/palazzo-farnese-89118

Biglietteria Palazzo Farnese Piazza Cittadella, 29 – Piacenza Tutti i mercoledì dal 6 Maggio 2026 Orari: 9.30 – 12.30

Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.00

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