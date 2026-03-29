Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in scena al Municipale con “Le nostre donne” il 30 e 31 marzo

Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri sono i protagonisti di una commedia comica e intelligente, dal ritmo inarrestabile, che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous, va in scena al Teatro Municipale di Piacenza “LE NOSTRE DONNE”, regia di Alberto Giusta. Appuntamento lunedì 30 e martedì 31 marzo alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2025/2026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni. Un’amicizia vera, inossidabile e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po’ meno. Una sera, i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simon arriverà con quasi un’ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. La partita di poker non avrà mai inizio e noi assisteremo a una serie di scontri verbali che potrebbero portare a una rottura definitiva della loro consolidata amicizia. E le donne saranno le assolute protagoniste di tutti i conflitti che si creeranno.

Una commedia comica e intelligente, magistralmente dosata in perfetto stile francese: raffinata e dissacrante, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena.

Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne del titolo non ci sono fisicamente, ma invadono comunque la scena: amate, odiate, rimpiante, assenze materializzate dai discorsi dei loro uomini in crisi.Le nostre donne di Eric Assous (premio Molière come miglior autore francofono nel 2010 per un’altra sua opera, L’illusione coniugale) ha visto cimentarsi mostri sacri del cinema e del teatro d’oltralpe: dopo il grande successo al Théâtre de Paris con Jean Reno e Daniel Auteuil in scena, il co-protagonista e regista Richard Berry ha realizzato nel 2015 il film omonimo (Nos femmes) con lo stesso Auteuil. In questa nuova versione italiana (traduzione di Giulia Serafini, co-produzione CMC/Nidodiragno e Teatro Stabile di Verona) sono protagonisti un nome notissimo come Luca Bizzarri recentemente tornato al suo primo amore, il teatro, Enzo Paci, apprezzato protagonista del film tv di Rai 1 Come è umano lei sulla vita di Paolo Villaggio, e Antonio Zavatteri, attore e regista teatrale, spesso ammirato in fiction e film. Tutti e tre – come il regista Alberto Giusta – sono diplomati alla Scuola dello Stabile di Genova.

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