Piacenza Summer Sport Edizione 2021: il centro estivo della tua città

E’ tutto pronto per una nuova edizione del Piacenza Summer Sport. Il Centro estivo multisport ormai diventato appuntamento fisso dell’estate per le circa 150 famiglie che scelgono divertimento, salute e sicurezza per i loro bambini e ragazzi con età dai 6 ai 12 anni.

Quest’anno la data di inizio prevista è il 7 giugno. Quattro settimane di sport, giochi e gare che termineranno il 2 Luglio. La nuova location che sarà il Centro Polisportivo di Piacenza, situato in Largo Anguissola e… piscina tutti i giorni!!!

Quattro settimane di sport

Attraverso un programma giornaliero organizzato e divertente, con istruttori ed allenatori qualificati e con esperienza nel far divertire i più piccoli in tutte le discipline sportive, i partecipanti potranno vivere settimane indimenticabili, con tanti amici, istruttori ed educatori qualificati.



Bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi in base all’età. Sperimenteranno a rotazione le diverse attività proposte, sotto la guida dei tecnici e istruttori specialisti nelle varie discipline. Piacenza Summer Sport propone un mese ricco di attività ludico–sportive.



La formula del centro estivo sarà quella Full time con pasto e piscina compresi. Così da poter garantire il pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti facendo divertire i bambini e i ragazzi in piena sicurezza.

Il responsabile del centro estivo Simone Zamboni

“Con la sospensione della maggior parte delle attività sportive nei mesi passati, dovuta all’emergenza Covid si è limitata drasticamente per i bambini e gli adolescenti la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare, quindi abbiamo pensato, ancora di più in questo periodo particolare, di organizzare il centro estivo finalizzando le attività alla ripresa della socializzazione e delle esperienze di gioco con primo obiettivo quello di far divertire i bambini e i ragazzi praticando sport all’aria aperta con attenzione alle misure di sicurezza previste”.



Il centro estivo sarà inoltre accreditato come “Centro estivo autorizzato” dal Comune di Piacenza e dalla regione Emilia-Romagna. Questo in modo da aiutare i genitori che nei prossimi mesi estivi potranno così accedere ai bonus previsti dal governo che possono essere utilizzati per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia. La richiesta di rimborso non potrà eccedere il tetto di 100 euro settimanali.



Da oggi sono aperte le iscrizioni. Le famiglie potranno trovare tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e la programmazione delle attività previste sul sito dedicato: www.piacenzasummersport.it