Piacenza – Tau, i biancorossi vogliono chiudere il discorso salvezza

La vittoria a Riccione ha ridato morale al Piacenza di Stefano Rossini. I biancorossi con una prova importante hanno battuto 3-0 l’ultima in classifica, mostrando un buon calcio, ma soprattutto ottenendo punti pesantissimi in chiave salvezza. Ora serve l’ultimo sforzo: una vittoria contro il Tau regalerebbe la matematica permanenza in serie D e porrebbe fine ad una stagione ben lontana dagli obiettivi iniziali.

Non è solo la matematica a far ben sperare i biancorossi…

Il centrocampo Andreoli, Tentoni, Palma restituisce finalmente grande qualità ad una squadra che non è mai riuscita ad esprimersi a pieno. Come sottolinea Andrea Amorini nei suoi “Punti di vista”, il recupero di diversi interpreti fa ben sperare i tifosi ancor più della matematica. La sensazione è che già domenica sera si possa mettere fine al discorso salvezza.

https://www.piacenza24.eu/punti-di-vista-la-salvezza-e-ad-un-passo-lanalisi-di-amorini-dopo-united-riccione-piacenza-calcio-audio/

Il Piacenza è matematicamente salvo se…

Se i biancorossi dovessero centrare il successo sarebbero matematicamente salvi, poiché avrebbero certamente più di 8 punti di vantaggio su 15esimo e 16esimo posto a fine campionato.

Qualora la Sammaurese perdesse con lo United Riccione il risultato del Piacenza sarebbe inoltre irrilevante.

Conti, ovviamente, che il Piacenza non deve fare troppo, perché è chiaro a tutti che il traguardo è vicinissimo, ma bisogna tagliarlo in fretta per evitare inutili patemi ed iniziare a concentrarsi sulla costruzione del prossimo anno.

Il Tau è stato capolista per 20 turni!

Partito a mille nel girone D il Tau è risultato da subito la vera sorpresa del campionato. I toscani vantano un settore giovanile invidiabile, ma per la prima volta sono riusciti a costruire qualcosa di importante anche nella prima squadra. Il Tau ha condotto la classifica per tanti mesi, iniziando la stagione addirittura con 8 vittorie su 9 gare. Chiaro che lungo il percorso la squadra allenata da Simone Venturi qualche punto lo abbia poi lasciato per strada. Un rallentamento fisiologico per una squadra a cui non si può imputare nulla e che è già certa i partecipare ai play off. Sono arrivati 3 pareggi consecutivi con Ravenna, Sasso Marconi e Tuttocuoio nelle ultime 3 gare, ma questo non cambia di una virgola il giudizio di una stagione sopra le righe. All’andata il Tau si impose con un netto 3-1 (segnarono Motti, Manetti e Carcani). Proprio il 27ettenne Matteo Motti è il capocannoniere del girone con 19 reti. Il secondo miglior marcatore della squadra è invece Tommaso Andolfi con 12 centri. Con 24 reti subite il Tau ha la terza miglior difesa di tutto il girone D, ma il Piacenza potrà contare sulle motivazioni decisamente diverse.

Il Tau potrebbe essere l’avversario perfetto per il Piacenza



Storicamente la squadra allenata da Rossini ha sempre fatto meno fatica con le grandi del campionato piuttosto che con le piccole. Le ragioni sono molteplici: in primis il livello di attenzione che è indispensabile in queste partite “costringe” i giocatori a tenere la soglia ben alta, evitando di commettere errori banali, che purtroppo si sono visti in tanti campi di provincia di un campionato che rimane da dimenticare. In secondo luogo questo tipo di formazioni giocano a viso aperto, concedendo spazi alle innegabili qualità tecniche del Piacenza.



Recino assente per squalifica



Un anno davvero sciagurato dal punto di vista delle assenze, spesso dovute ad infortuni. Questa volta però sarà una squalifica a tenere il goleador Giorgio Recino lontano dal campo. Si tratta di un assenza pesante, ovviamente, ma che Rossini potrà sopperire con le prestazioni di D’Agostino e Castelli

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2) Franzini; Del Dotto, Somma, Iob; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agostino, Castelli

Uno sguardo al futuro…

La speranza di tutti è di mettersi questo campionato alle spalle al più presto per concentrarsi sulla pianificazione del futuro. Nonostante gli investimenti di oltre 1 milione di euro dell’attuale proprietà il campo ha disatteso le aspettative. Il club di via Gorra sta portando avanti una trattativa con Arnaldo Franzini, l’allenatore dei record in serie D e l’allenatore che ha sfiorato la B al culmine dell’era Gatti, in maniera nemmeno troppo velata.

Il tecnico di Vernasca avrebbe chiesto delle garanzie tecniche alla società, ossia nomi per provare a vincere subito il campionato e poi pianificazione in serie C. Entro una decina di giorni sapremo se ci potrà essere la fumata bianca.

Il penultimo turno di campionato, domenica 27 aprile, ore 15:00

Piacenza – Tau DIRETTA su RADIOSOUND

Tuttocuoio – Fiorenzuola FLASH SU RADIO SOUND

Imolese – Zenith Prato

Pistoiese – Corticella

Prato – Progresso

Ravenna – Lentigione

Sammaurese – United Riccione

San Marino – Forlì

Sasso Marconi – Cittadella

La classifica

Forlì 81; Ravenna 74; Lentigione 61; Tau 60; Pistoiese 58; Imolese 47; Cittadella Vis Modena 43; Prato 42; Tuttocuoio 40; Piacenza 38; Sasso Marconi 37; Progresso e San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 27; Zenith Prato, Fiorenzuola e United Riccione 22;



L’ultimo turno, domenica 5 maggio, ore 15:00

Zenith Prato – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Fiorenzuola – Prato

Cittadella Vis Modena – Tuttocuoio

Corticella – Sasso Marconi

Forlì – Imolese

Lentigione – Sammaurese

Tau – Pistoiese

Progresso – Ravenna

United Riccione – San Marino