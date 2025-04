Serie B – Fiorenzuola vs Desio: al PalArquato domenica l’ultimo atto di stagione regolare

Domenica 27 aprile 2025, con palla a due fissata per le ore 18.00, il PalArquato di Castell’Arquato (PC) ospiterà la 38ª e ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025, con in campo Fiorenzuola Bees e Pallacanestro Aurora Desio.

Una sfida che vedrà opposte due formazioni accomunate da un percorso altalenante nel corso della stagione, e che occupano attualmente rispettivamente la terzultima (Fiorenzuola, 22 punti) e quartultima posizione (Desio, 26 punti) in classifica.

Per i padroni di casa, il match ha valore principalmente tecnico-tattico, essendo già definito l’accesso alla prima serie playout con il terzultimo posto ormai matematico. I Bees affronteranno la postseason al meglio delle 5 gare con il fattore campo sfavorevole, contro una tra Cassino o Latina. Nonostante ciò, lo staff tecnico guidato da coach Lorenzo Dalmonte non intende concedere pause.

Coach Dalmonte

“Siamo stati estremamente contenti della vittoria contro Crema. In queste due settimane prima della postseason vogliamo lavorare esclusivamente su noi stessi. Contro Desio vorremmo ripetere quanto fatto prima di Pasqua. I ragazzi si stanno facendo apprezzare per compattezza e spirito di gruppo. Stiamo attraversando un momento di connessione importante con i nostri tifosi, e ci auguriamo che anche domenica il PalArquato sappia far sentire il proprio calore.”

Il riferimento è alla vittoria di misura contro Crema, arrivata grazie a una prestazione da incorniciare di Galassi (30 punti), ben supportato da Colussa (16 pt) e da una doppia doppia di Seck (10 punti e 10 rimbalzi). Ancora in dubbio l’impiego di Sabic, assente nell’ultima uscita per influenza, ma che negli ultimi giorni si è tornato ad allenare insieme al gruppo squadra

Sul fronte Desio, il peso specifico del match è invece altissimo. La squadra lombarda condivide quota 26 punti con Bakery Piacenza e Pallacanestro Crema, e sogna ancora la salvezza diretta. Per centrare l’obiettivo sarà però fondamentale vincere a Fiorenzuola e attendere buone notizie da Fidenza, dove la Bakery affronterà la Fulgor.

I brianzoli arrivano da una cocente delusione interna contro Agrigento, con il ko per 68-70 maturato nel finale nonostante oltre 35 minuti di vantaggio. In casa Aurora Desio, il miglior realizzatore stagionale è Cipolla (12.8 punti di media), seguito dal giovane Bartninkas (classe 2004, 12 pt) e dal veterano Chiumenti (10.4 pt e 6.7 rimbalzi a gara).

Fiorenzuola Bees – Desio sarà dunque una gara diversa per motivazioni ma ugualmente intensa, utile per valutazioni e ritmo in ottica playout da una parte, e determinante per la salvezza diretta dall’altra.