Piacenza – Tuttocuoio 2-0 LIVE su RADIO SOUND, doppietta di Mustacchio

Dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione del Piacenza i biancorossi sfidano in casa il Tuttocuoio, ultimo in classifica. Non ci saranno i tifosi del gruppo organizzato: in aperta contestazione alla squadra e al tecnico hanno deciso di scioperare e disertare l’appuntamento. Franzini dovrà rinunciare a Putzolu, per lui rottura del menisco interno e presumibilmente campionato finito, assente anche Zaffalon è alle prese con una distorsione al ginocchio e non sarà dalle partita. De Vitis si è allenato a parte in settimana, ma è a disposizione. Regolarmente in campo Bertin.

La partita

Le formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Mazzaglia, Poledri, D’Agostino, Manuzzi, Mustacchio. All Franzini

A disposizione: Ribero, Silva, Taugourdeau, Ganz, Cabri, Garnero, De Vitis, Sartorelli, Campagna

Tuttocuoio (3-4-3): Ricco, Sichi, Ostili, Cresta, Coppola, Del Peschio, Foresta, Renda, Chiti, Okoh, Di Natale. All. Firicano

A disposizione: Dejardins, Marchetti, Fino, Alvarez, Fernandez, Bonafedem Grandinetti, Stankevicius

Il primo tempo

Maglia bianca per i locali, maglia neroverde per gli ospiti.

1′ Primo corner per il Piacenza. Schema per i biancorossi. Mustacchio si libera della marcatura e prova a calciare: pallone molto alto sopra alla traversa.

4′ Tiro al volo di D’Agostino. Pallone che si spegne di un m alla sinistra di Ricco. Si ripartirà con una rimessa dal fondo.

6′ Primo corner per il Tuttocuoio.

9′ Cross di Bertin e Manuzzi di testa colpisce la traversa

14′ Triangolo tra Manuzzi e Mustacchio con il primo che prova la conclusione: palla ancora out alla destra della porta difesa da Ricco.

16′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione D’Agostino prova a piazzarla di piatto, tiro respinto in corner.

19′ Tiro al volo di Mustacchio da posizione defilata dopo un tocco sotto di D’Agostino. Piacenza – Tuttocuoio 1-0

30′ Dopo il gol il Piacenza ha calato un po’ i ritmi.

31′ Ammonito Foresta per un intervento in scivolata sulla caviglia di Ciuffo.

32′ Doppietta di Mustacchio che sugli sviluppi di un calcio di punizione da terra mette alle spalle di Ricco dopo essersela alzata di tacco. Piacenza – Tuttocuoio 2-0

34′ D’Agostino entra in area piccola dalla destra prova il tiro, c’è la respinta di Ricco poi Mustacchio da due passi spara alto.

38′ Tiro al volo di Mazzaglia, palla fuori dallo specchio della porta.

Il pre gara

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy