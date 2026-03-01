Piacenza – Tuttocuoio 2-0 LIVE su RADIO SOUND, doppietta di Mustacchio

Dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione del Piacenza i biancorossi sfidano in casa il Tuttocuoio, ultimo in classifica. Non ci saranno i tifosi del gruppo organizzato: in aperta contestazione alla squadra e al tecnico hanno deciso di scioperare e disertare l’appuntamento. Franzini dovrà rinunciare a Putzolu, per lui rottura del menisco interno e presumibilmente campionato finito, assente anche Zaffalon è alle prese con una distorsione al ginocchio e non sarà dalle partita. De Vitis si è allenato a parte in settimana, ma è a disposizione. Regolarmente in campo Bertin.
Ascolta Piacenza – Tuttocuoio su Radio Sound, la radio ufficiale dello sport piacentino
La partita
Le formazioni
Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Mazzaglia, Poledri, D’Agostino, Manuzzi, Mustacchio. All Franzini
A disposizione: Ribero, Silva, Taugourdeau, Ganz, Cabri, Garnero, De Vitis, Sartorelli, Campagna
Tuttocuoio (3-4-3): Ricco, Sichi, Ostili, Cresta, Coppola, Del Peschio, Foresta, Renda, Chiti, Okoh, Di Natale. All. Firicano
A disposizione: Dejardins, Marchetti, Fino, Alvarez, Fernandez, Bonafedem Grandinetti, Stankevicius
Il primo tempo
Maglia bianca per i locali, maglia neroverde per gli ospiti.
1′ Primo corner per il Piacenza. Schema per i biancorossi. Mustacchio si libera della marcatura e prova a calciare: pallone molto alto sopra alla traversa.
4′ Tiro al volo di D’Agostino. Pallone che si spegne di un m alla sinistra di Ricco. Si ripartirà con una rimessa dal fondo.
6′ Primo corner per il Tuttocuoio.
9′ Cross di Bertin e Manuzzi di testa colpisce la traversa
14′ Triangolo tra Manuzzi e Mustacchio con il primo che prova la conclusione: palla ancora out alla destra della porta difesa da Ricco.
16′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione D’Agostino prova a piazzarla di piatto, tiro respinto in corner.
19′ Tiro al volo di Mustacchio da posizione defilata dopo un tocco sotto di D’Agostino. Piacenza – Tuttocuoio 1-0
30′ Dopo il gol il Piacenza ha calato un po’ i ritmi.
31′ Ammonito Foresta per un intervento in scivolata sulla caviglia di Ciuffo.
32′ Doppietta di Mustacchio che sugli sviluppi di un calcio di punizione da terra mette alle spalle di Ricco dopo essersela alzata di tacco. Piacenza – Tuttocuoio 2-0
34′ D’Agostino entra in area piccola dalla destra prova il tiro, c’è la respinta di Ricco poi Mustacchio da due passi spara alto.
38′ Tiro al volo di Mazzaglia, palla fuori dallo specchio della porta.