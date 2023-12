Piacenza – Varesina 1-1 Ndoye risponde a Vitale, non si va oltre il pareggio al Garilli

Finisce in pareggio l’ultima gara prima della sosta, 1-1 tra Piacenza e Varesina. Un risultato che non aiuta i biancorossi e allunga ulteriormente la distanza dalla vetta.

Rossini sceglie la stessa formazione della gara con la Real Calepina, con solo due eccezioni: Corradi preferito a Gerbaudo e Recino torna davanti a D’Agostino, sostituendo l’attacante argentino Marquez. Confermati invece Bassanini, autore del gol vittoria nell’ultima gara esterna, e Ndoye largo a destra.

Il primo tempo inizia con un dominio biancorosso e con la Varesina in netta difficoltà. Piacenza che costruisce bene e crea occasioni con Artioli, Iob e Andreoli, ma poi il primo squillo degli ospiti arriva al 28′: Pertosa lavora benissimo nello stretto e con un pallonetto dal limite dell’area serve Vitale che spiazza Moro e porta in vantaggio i lombardi.

Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-1 e con i biancorossi che non sono più riusciti a imporsi dopo lo svantaggio.

Dopo un bel primo tempo, il secondo inizia con Vitale che sfiora la doppietta con un colpo di testa colpendo il palo e pochi minuti dopo un altro episodio di gioco aereo fa esultare i biancorossi: un pasticcio difensivo della Varesina favorisce i biancorossi, il pallone si alza e Ndoye colpisce di testa e rimette in pari il risultato. Dopo la rete dell’1-1 i biancorossi prendono fiducia e provano più volte a trovare il vantaggio creando numerose occasioni, una su tutte la grande azione personale di Recino che approfitta di un errore difensivo per conquistare il pallone, poi resiste alla carica di due avversari e calcia di piatto, un super intervento di Basti nega la rete al 9 biancorosso.

Nel finale i ritmi si abbassano, ma i padroni di casa continuano a creare opportunità, prima con Zini, subentrato a Ndoye, poi ancora con Recino. I biancorossi, però, non riescono a trovare il tocco vincente nel finale e si devono accontentare di un solo punto.

Il Piacenza quindi chiude il girone di andata al quarto posto con 34 punti conquistati, a -7 dall’Arconatese. Prossimo appuntamento Domenica 7 Gennaio 2024 con i biancorossi che sfideranno il Ciserano-Bergamo.

La Partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo, fischio d’inizio al ‘Garilli’! Piacenza in classica divisa biancorossa, ospiti in completo azzurro.

2′- I biancorossi provano subito a rendersi pericolosi con un traversone di D’Agostino a cercare Bassanini che controlla male e consente alla difesa ospite di recuperare facilmente.

7′- Buona occasione creata dai biancorossi, partita da una punizione dalla trequarti. Ha provato Recino in rovesciata sul finire dell’azione, ma colpendola male spedisce a lato. Piacenza partito molto forte.

11′- Punizione da posizione invitante per il Piacenza, Corradi sul punto di battuta. Il 10 prova rasoterra: tiro potente, ma non preciso. Palla abbondantemente fuori.

15′- Piacenza ancora in avanti con Recino che riceve e copre perfettamente il pallone aspettando l’inserimento per tentare un traversone; successivamente trova Andreoli al centro che colpisce di testa, palla fuori di poco. Varesina in difficoltà.

18′- Artioli prova dalla distanza e colpisce il palo. Iob arriva sulla ribattuta, ma non calcia bene e fallisce da due passi.

20′- Varesina che prova ad attaccare, dopo aver solo subito in questa prima parte del match. Prima con Orellana, poi con Manicone, gli ospiti costruiscono le prime occasioni per gli ospiti. Due prese facili di Moro blindano i biancorossi.

28′- Vitale porta in vantaggio gli ospiti! Grande azione della Varesina, combinazione nello stretto di Pertosa che serve perfettamente Vitale che spiazza Moro. Piacenza torna a subire gol dopo due clean-sheet consecutivi.

35′- Il vantaggio ha dato fiducia alla Varesina che prova a raddoppiare. Piacenza ora fatica a ripartire.

40′- Giropalla sterile del Piacenza che non riesce più a costruire come nei primi minuti del match.

45′- Non c’è recupero, finisce il primo tempo di Piacenza – Varesina. Dominio biancorosso nella prima parte del match, poi Vitale aggiunge il suo nome al tabellone e il Piacenza non è più riuscito a costruire azioni concrete. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Secondo tempo

45′- Inizia la seconda frazione al ‘Garilli’! Nessun cambio da ambe le parti.

48′- Punizione dal limite dell’area a favore della Varesina, Orellana calcia direttamente sulla barriera. Ospiti che si sono già resi pericolosi in questo inizio di secondo tempo.

51′- Vitale sfiora la doppietta! Un pallone a campanile, derivato da un errore difensivo del Piacenza, favorisce il numero 90 che colpisce di testa e palla che finisce sul palo.

54′- Ndoye annulla il vantaggio ospite! Dopo una bella azione dei biancorossi, gli ospiti riconquistano il pallone, ma un rinvio sbagliato di Basti favorisce l’esterno classe 2004 che di testa insacca. Tutto da rifare per la Varesina.

56′- Piacenza che ha preso fiducia dopo il pareggio e prova già a rendersi pericoloso. Primo cambio del match nelle file della Varesina, Perin subentra a Gatti.

59′- Il Piacenza ora ha il controllo della partita e la Varesina fatica ad attaccare. Corradi prova dalla distanza, presa facile per Basti.

61′- Pasticcio difensivo della Varesina che regala palla a Recino. Il 9 piacentino resiste alla carica di due difensori avversari, poi calcia centrale. Super occasione per il Piacenza, che ora crede alla vittoria.

69′- Ritmi decisamente più bassi rispetto ai primi minuti del secondo tempo, occasioni sporadiche da parte di entrambe le squadre.

74′- Miracolo di Basti su un tiro del neo-entrato Zini dopo un rimpallo nell’area degli ospiti. Biancorossi vicini al vantaggio.

79′- Assedio Piacenza che sfiora il vantaggio con Tourè e con Recino. Varesina che non riesce più a gestire il pallone.

83′- Zini prova il tiro dalla trequarti, Basti in qualche modo riesce a evitare il gol.

87′- Doppia occasione per il Piacenza, Basti ancora decisivo prima sul tiro di Zini poi su Recino.

90′- Piacenza insiste, vuole i 3 punti. Assegnati 4′ di recupero.

90+4′- Finisce così, Piacenza pareggia con la Varesina. Grande prestazione per i biancorossi che però non riescono a imporsi totalmente.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Andreoli, Corradi, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Varesina (4-2-3-1): Basti; Ciuffo, Pertosa, Gatti, Coghetto, Grieco, Guidetti, Orellana, Vitale, Manicone. All Spilli.

Il prepartita