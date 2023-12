Real Calepina Piacenza 0-1, Bassanini regala tre punti pesantissimi ai biancorossi. Ora la vetta dista solo 5 punti

A Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, arriva il quinto successo e settimo risultato utile dell’era Rossini: come contro la Castellanzese, il Piacenza supera per un gol a zero la Real Calepina. Risultato importantissimo che porta i biancorossi a -5 dalla vetta, occupata attualmenta dall’Arconatese (battuta in casa dal Desenzano).

Il tecnico si affida al classico 4-4-2 e sopperisce alle assenze di Baudouin e Kernezo inserendo, Del Dotto e Ndoye. A centrocampo hanno giocato sia Corradi che Gerbaudo, davanti Marquez ha fatto coppia con D’Agostino, mentre Recino è entrato nella ripresa.

A decidere la partita è stato il gol del giovane Bassanini dopo appena 6′: importantissimo il taglio di D’Agostino per il marcatore di giornata che ringrazia e mette dentro da due passi.

Il Piacenza ha poi diverse chance di raddoppiare, ma Pisoni, il portiere locale, è bravo a tenere la partita in bilico fino al 90′. Nei minuti finali i padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiarla e il Piacenza è costretto a chiudersi ella propria area. Altra nota dolente del match è stato l’arbitraggio molto severo del direttore di gara Luigi Pica: sono arrivate numerose sanzioni ai danni dei giocatori biancorossi, a partire da Marquez nel primo tempo, poi Bassanini per simulazione, Ndoye e Del Dotto nel secondo tempo.

Secondo successo di misura per una squadra che ha un solo problema: quello di non riuscire a chiudere le partite. Appuntamento a mercoledì pomeriggio, alle 14:30 contro la Varesina per chiudere il girone di andata.

La partita

Primo tempo

Fischio d’inizio a Grumello del monte! Padroni di casa in maglia rossoblu; classica divisa bianca da trasferta per il Piacenza.

6′- Subito in avanti il Piacenza! Gran passaggio di D’Agostino che vede Bassanini: al classe ’06 basta appoggiarla in rete per portare immediatamente in vantaggio i biancorossi!

12′- Piacenza prova a raddoppiare con una buona gestione del pallone, Gerbaudo prova a imbucare per Marquez, la difesa locale lavora bene ed evita ogni pericolo.

15′- Corradi prova una verticale per Facundo Marquez, appena ammonito per uno scontro con Piacentini, che con fatica riesce a controllare e a calciare verso la porta. Pisoni blocca facilmente e fa ripartire i suoi.

22′- Doppia occasione per il Piacenza! Prima Gerbaudo, poi Marquez sulla ribattuta, due miracoli di Pisoni salvano i padroni di casa.

26′- D’Agostino prova ancora a inventare: lancio per Ndoye che si invola verso la porta, ma poi calcia alto sopra la traversa. Piacenza in totale controllo del match.

32′- Primo squillo per la Real Calepina con Zappa che prova la conclusione, ma c’è Moro sulla traiettoria e blocca senza problemi.

37′- Problemi per Ndoye che si accascia a terra, messo fuori il pallone dai compagni. Condizioni da valutare.

40′- Calcio di punizione in zona offensiva per il Piacenza. D’Agostino sul punto di battuta calcia direttamente in porta, colpisce la traversa, arriva sui piedi di Marquez che sbaglia da pochi centimetri. Successivamente viene fischiato il fuorigioco dell’attaccante argentino.

42′- Ancora Piacenza con D’Agostino che, dopo un gioco di gambe, prova dalla distanza; palla fuori di poco.

45′- Finisce la prima frazione del match. Piacenza con il pieno controllo della partita, padroni di casa che non sono riusciti a impattare positivamente sulla partita in questa prima parte. Real Calepina-Piacenza 0-1.

Secondo tempo

45′-Via alla seconda frazione di gioco! Recino subentra a Facundo Marquez.

49′- Piacenza subito in zona offensiva, padroni di casa che recuperano il pallone e ripartono. Zappa fermato da Corradi, fallosamente secondo l’arbitro.

53′- Real Calepina sembra essere più motivata a trovare il pareggio in questo secondo tempo. La difesa biancorossa, che fin qui non era ancora stata chiamata in causa, lavora bene ed evita qualunque tipo di pericolo.

57′- Punizione dalla distanza per il Piacenza, D’Agostino calcia direttamente in porta, ma il portiere locale para senza problemi.

68′- Partita che ha abbassato decisamente i ritmi, Real Calepina che prova a sfruttare la stanchezza degli uomini di Rossini.

72′- Altra sostituzione nelle file del Piacenza, Russo subentra a Ndoye.

78′- Piacenza fa possesso palla e cerca di difendere in tutti i modi il vantaggio.

82′- Un bel filtrante di Russo trova D’Agostino che riesce in qualche modo a mettere in mezzo trovando Recino che, però, non riesce a impattare.

89′- Zini subentra a D’Agostino, Russo si sposta in appoggio a Recino.

90′- Finisce qui! Piacenza batte Real Calepina dominando nel primo tempo, soffrendo nel secondo, ma lottando fino alla fine e vincendo di misura. Real Calepina-Piacenza 0-1.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Corradi , Gerbaudo, Ndoye, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Real Calepina: Pisoni; Gardoni, Piacentini, Sangiorgi, Vallisa, Castelletto, Duda, Zappa, Moscheo, Ruffini, Tosini. All Capelli.

Il prepartita