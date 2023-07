Pianello, dal 13 al 16 luglio si conclude il Festival del Medioevo

Dopo il weekend dedicato a Longobardi e Bizantini, dal 13 al 16 luglio si conclude il Festival del Medioevo di Pianello Val Tidone con una ricca serie di appuntamenti dedicati al potere dei Visconti.

Campo tendato, conferenze e visite guidate, oltre alla spettacolare living history in programma domenica 16 luglio in Piazza Umberto I. Grazie alla rievocazione storica a cura di ArcheoVea Impresa Culturale e Mansio Templi Parmensis, sarà possibile rivivere alcuni momenti fondamentali del periodo in cui Gian Galeazzo Visconti attribuì il feudo di Pianello Val Tidone a Jacopo Dal Verme.

Gli appuntamenti del lungo weekend

Giovedì 13 luglio

Laboratorio per bambini “Alla scoperta della Piana di San Martino” organizzato da Malena snc archeologia, Museo Archeologico della Val Tidone, Associazione Archeologica Pandora ODV, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@museoarcheologicovaltidone.it

Venerdì 14 luglio

Alle 20.30 conferenza dedicata a Rocca d’Olgisio con Giorgio Eremo, presso il Museo Archeologico della Val Tidone.

Sabato 15 e domenica 16 luglio

Si entra nel vivo con il campo tendato allestito sul lungo fiume nei pressi della Piscina Comunale. In programma visite guidate, contestualizzazione storica degli eventi e approfondimenti didattici.

L’evento rievocativo mette in scena uno dei momenti cruciali per la Val Tidone, avvenuto nel 1378: il riconoscimento a Jacopo dal Verme delle signorie della Val Tidone e dei feudi di Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone e del castello di Rocca d’Olgisio, da parte di Gian Galeazzo Visconti.

Jacopo dal Verme fu uno dei condottieri più famosi del suo tempo e più volte ebbe modo di mettere in mostra le proprie doti militari al soldo dei Visconti, tanto da essere nominato consigliere di Gian Galeazzo. Fedeltà al duca di Milano che durò fino alla morte di quest’ultimo nel 1402, quando, sfruttando la debolezza del ducato e forte del proprio potere militare, tentò di affermare un proprio dominio politico.

Domenica 16 luglio alle ore 17.30 appuntamento in Piazza Umberto I con la spettacolare living history dedicata all’attribuzione del feudo a Jacopo Dal Verme e lo scontro tra campioni in suo onore.

Sabato 15 e domenica 16 luglio il Museo Archeologico della Val Tidone sarà aperto con bigliettazione ordinaria con visite guidate a cura dell’Associazione Archeologica Pandora alle ore 10.30 e 11.30.

L’edizione 2023 del Festival del Medioevo di Pianello Val Tidone chiude in bellezza, domenica 16 luglio, con la conferenza su due libri sul Medioevo in Val Tidone: “Alle origini di Castel San Giovanni” e “Il Medioevo in Val Tidone e Val Luretta”, con ospitiPierLuigi Bavagnoli, archivista e studioso locale, e Giacomo Nicelli, archivista, giornalista e autore del podcast “Echi dal Medioevo”. L’appuntamento è alle 21.00 presso il Museo Archeologico della Val Tidone.

Il programma dettagliato del Festival del Medioevo di Pianello Val Tidone è disponibile online a questo indirizzo: https://www.pianellovaltidone-pnrr.eu/festival-del-medioevo-pianello/#calendario