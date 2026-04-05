La Croce Rossa festeggia 160 anni, Colla: “Onoriamo una storia straordinaria”. Piena operatività durante le feste: “A fianco dei cittadini”

In occasione delle festività pasquali 2026, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al tradizionale servizio continuativo un momento di particolare significato: il 160° anniversario dalla fondazione del Comitato. Un traguardo che rafforza il valore della presenza della Croce Rossa sul territorio proprio nei giorni in cui il senso di solidarietà e vicinanza assume un significato ancora più profondo.
A sottolinearlo è il Presidente Giuseppe Colla:
«Celebrare i 160 anni del nostro Comitato significa onorare una storia straordinaria di servizio, impegno e umanità. È un traguardo che appartiene a ogni Volontaria, Volontario e Dipendente, perché è grazie alla loro dedizione quotidiana che la Croce Rossa continua a essere un punto di riferimento per la comunità. L’organizzazione delle Gare e delle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso, i progetti di ristrutturazione delle nostre sedi e l’arrivo di nuovi mezzi rappresentano passi concreti verso un futuro ancora più solido ed efficace. In un mondo attraversato da conflitti e difficoltà, il valore della nostra missione è più vivo che mai: l’Umanità!
Sono profondamente fiero di tutte le persone che, ogni giorno, onorano la nostra Associazione con il proprio servizio. A tutti rivolgo i più sinceri auguri di una serena Pasqua.»
In occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza conferma la piena operatività su tutto il territorio, assicurando continuità ai servizi fondamentali per la cittadinanza.
Saranno regolarmente attivi i servizi di emergenza e urgenza, i trasporti sanitari e l’ambulatorio infermieristico, punti di riferimento quotidiani per la salute e l’assistenza delle persone.
Anche nei giorni di festa, volontari e dipendenti CRI continueranno a garantire assistenza con impegno e dedizione, offrendo supporto concreto a chiunque ne abbia bisogno.
La presenza costante sul territorio rappresenta uno degli elementi distintivi della Croce Rossa, che anche durante le festività rinnova la propria missione di vicinanza e tutela della comunità.