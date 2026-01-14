Piazza Cavalli, Papamarenghi (Forza Italia): “Lastre forate per niente, installare totem turistici irregolari e subito rimossi”

“L’ottima proposta delle Associazioni di categoria economiche di Piacenza è stata disastrosamente rovinata da un’Amministrazione comunale disattenta e incapace anche nelle piccole cose”. Inizia così la nota di Jonathan Papamarenghi, consigliere comunale di Forza Italia.

LA NOTA DI PAPAMARENGHI

In queste ore si assiste alla penosa scena di totem, destinati alla promozione “storico-artistico-culturale” della città, installati e rimossi dopo poche ore. La risposta a chi si chiede il perché è molto semplice: sono stati posati in contrasto con le prescrizioni che la Soprintendenza ha indicato formalmente nell’“Autorizzazione con prescrizioni” rilasciata al Comune.

Trapani a percussione forano le lastre in pietra della monumentale Piazza Cavalli o del podio del l’ex Casa della GIL, sede del Liceo Respighi; pannelli collocati deturpando la visuale sui monumenti; totem che ostruiscono marciapiedi, rendendoli inutilizzabili, come quello in Piazza Duomo accanto all’Antica salumeria Garetti. Questi alcuni degli scempi che in una città d’arte come Piacenza andavano evitati.

Le indicazioni della soprintendenza

Non per nulla il funzionario competente della soprintendenza ha imposto al comune di comunicare con anticipo l’inizio lavori volendo sorvegliare gli interventi. A quanto mi risulta neanche questa comunicazione è stata fatta: non è più ammissibile che Piacenza sia amministrata con tanta leggerezza.

C’è altro: informazioni turistiche e culturali ma scritte senza coinvolgere soggetti rappresentativi del mondo della cultura piacentina – probabilmente nemmeno gli uffici cultura comunali – con didascalie scritte in modo approssimativo e informazioni totalmente sbagliate. Un esempio tra tanti è quanto indicato di fronte alla Casa del mutilato e invalido di guerra.

Il progetto

Da progetto si prevede poi la sostituzione dei totem presenti da tempo, e ben inseriti, a lato dei cavalli del Mochi con due pannelli tipo Autogrill: ci mancava questo regalo per celebrare degnamente i 400 anni di tali monumenti. Questo spettacolo al costo di 120.000 €.

L’Amministrazione ora non cerchi, come sua abitudine, di scaricare la responsabilità su chi ha eseguito i lavori: il committente è proprio il Comune ed era suo dovere, oltre che suo interesse, vigilare; ma soprattutto il Comune era a conoscenza di tutto avendo i progetti riportanti le installazioni così come realizzate.

Aspettando il seguito dei lavori, ricordo che disattendere disposizioni a tutela del patrimonio è punibile secondo Codice penale: anche per ciò ho predisposto un’Interrogazione affinché si faccia chiarezza e si proceda in modo più rispettoso della nostra Città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy