Scherma – Valentino Monaco e Andrea Bossalini (Pettorelli) brillano in azzurro in Slovacchia

Preziosa esperienza all’estero per Valentino Monaco e Andrea Bossalini, giovani spadisti del Circolo “Pettorelli” protagonisti in azzurro nel Circuito europeo Cadetti (Under 17) a Šamorín, in Slovacchia.

Nella gara a squadre con l’Italia 1, i due portacolori piacentini (insieme a Gabriele Giovita e Pietro De Gaetano) hanno conquistato il quinto posto, cedendo nei quarti alla priorità alla Grecia dopo aver superato Romania e Polonia, mentre nei duelli per il quinto-ottavo posto sono arrivate le vittorie contro Francia e Germania. A livello individuale, invece, Valentino è arrivato fino ai sedicesimi di finale, mentre Andrea si è fermato alla seconda eliminatoria diretta dopo un ottimo girone di qualificazione. Le promesse azzurre sono state seguite dal tecnico federale Maurizio Mencarelli.

Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli”

“Il livello della gara era molto alto, nell’individuale Valentino ha interpretato molto bene il torneo compiendo un percorso positivo e cedendo a un avversario di livello; un po’ di sfortuna per Andrea in alcune situazioni. Entrambi sono stati protagonisti nella gara a squadre arrivando a sfiorare la medaglia”.

Nel week end lungo, riflettori puntati sul PalaSoevis di Castellanza per la seconda prova nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, dove il Pettorelli sarà rappresentato da quattro atleti. Valentino Monaco e Andrea Bossalini faranno l’en plein tra Assoluti, Cadetti e Giovani, categoria quest’ultima dove è stato ripescato Edoardo Franchi. Nelle Giovani, infine, l’unica portacolori “rosa” qualificata sarà Irene Cecchet.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy