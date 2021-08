Piazza Grande Tour 2021, dal 13 al 15 agosto a Perino, Ponte dell’Olio e Caminata

Proseguono gli spettacoli di Piazza Grande Tour 2021. Il 13 agosto a Perino sarà la volta di Andrea Di Marco, il cabarettista si esibirà a Perino. Spazio invece alla musica il 15 agosto con i Cani sciolti e Daniele si Nasce, tributi a Max Pezzali e Renato Zero.

Venerdì 13 agosto – Andrea Di Marco a Perino – Piazza Unione

Andrea Di Marco è un comico e cabarettista italiano. Membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche, Andrea Di Marco è il volto e fondatore del Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi, goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria.

Domenica 15 agosto – Cani Sciolti Tributo MAX PEZZALI e cover a 360°. Ponte dell’Olio – Piazza 1° Maggio

Il primo tributo Italiano a Max Pezzali e gli 883. Uno spettacolo davvero incredibile, proposto dai Cani Sciolti.

Max Pezzali e 883 Live Karaoke Show ripropone tutti i più grandi successi dell’artista accompagnati da una proiezione dei testi delle canzoni e ricche di divertenti contributi, il tutto in sincrono con l’esecuzione di una incredibile band dal vivo (i Cani Sciolti) e Matteo Magni, in veste di “impersonator” e trascinatore.

La somiglianza vocale e la bravura del cantante, la collaborazione diretta con alcuni dei musicisti che hanno suonato con Max Pezzali, la cura dei dettagli dall’abbigliamento agli arrangiamenti musicali, rendono lo spettacolo un’esperienza indimenticabile ed adatta ad un di pubblico di ogni età.

Ad oggi i numerosi concerti nei più importanti Club della penisola registrano regolarmente il “tutto esaurito” così come le feste in piazza che lo hanno avvicinato ad un pubblico vasto ed incredibilmente eterogeneo rendendo Max Pezzali Tribute uno degli spettacoli più richiesti ed imitati della penisola.

Domenica 15 agosto – Daniele Si Nasce Tributo RENATO ZERO a Caminata – Parco Giochi

Daniele Si Nasce è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con maestria e un rispetto davvero rari nel vasto panorama degli imitatori, che spesso si limitano a farne una parodia e risultano solo una caricatura sbiadita dell’originale. Nel suo caso l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Renato, sia per i movimenti sul palco che per la voce ed il look, dietro cui c’è un grande lavoro di anni di studio e di preparazione. La sua è vera e propria arte dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato Zero da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento. L’emozione delle canzoni originali rimane pressochè intatta (non si verifica il temuto effetto Karaoke che viene lasciato intelligentemente al pubblico ), ma Daniele riesce a metterci anche qualcosa di personale, risultando alla fine un vero alter-ego di Renato più che un semplice imitatore, inventando e improvvisando sul momento continue sorprese, battute, soluzioni artistiche e musicali che finiscono per rendere ogni suo spettacolo diverso dall’altro… ma sempre ugualmente emozionante e divertente !!

Inizio spettacoli ore 21:30 – Evento Gratuito PIAZZA GRANDE TOUR organizzato da HPI Event da luglio a settembre 2021consulta il programma su: https://www.piazzagrandetour.it/

Informazioni

