Piazza Grande Tour 2025, un’estate piena di spettacoli fino al 20 settembre. Il 21 giugno Max Cavallari a Travo in Piazza Trento.

Il Piazza Grande Tour è una rassegna estiva di spettacoli musicali e di cabaret organizzata da HPI Event, l’agenzia fondata e diretta da Giampiero Baldini, figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento italiano con oltre 50 anni di carriera .

Piazza Grande Tour 2025

Tra i vari appuntamenti in programma, il 28 giugno a Fiorenzuola arriva la comicità dei Panpers con il loro Cabaret d’Autore, mentre il 18 luglio Alseno sarà allietata dalla comicità di Dado e Gianluca Fubelli sarà a Nibbiano l’8 agosto. Non mancano gli omaggi ai grandi della musica come il tributo agli 883 il 28 giugno a Chero di Carpaneto con gli 883 Mania e il tributo a Vasco Rossi il 6 luglio, sempre a Chero, con i Vasco Terapia.

Per gli amanti del liscio segnaliamo, tra le varie serate, Matteo Bensi il 19 agosto a Nibbiano e per la musica rock il 20 settembre a Cortemaggiore le Cherry Bombs, il gruppo rivelazione del momento tutto al femminile.

Clicca qui per consultare l’intero programma.