Piazza Grande Tour, I Gemelli di Guidonia a Palazzo Farnese il 3 settembre. I comici/cantanti adorati da Fiorello propongono a Piacenza alle 21 30 lo spettacolo “Tre x 2 – Tra Radio e Tv”. Si tratta di uno show frizzante e divertente basato sull’ironia della musica.

I Gemelli di Guidonia a Palazzo Farnese

I Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali, sono tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. La loro passione per il canto nasce sin da piccoli. Nel 1999, da giovanissimi, vincono il “Tiburfestival” e nell’anno successivo si esibiscono in due occasioni in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Iniziano una lunga collaborazione con la Rai.

Sono ospiti fissi delle trasmissioni del palinsesto notturno : Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni. Sono inoltre ospiti in molteplici occasioni su Rai International, nel programma “Cristianità”. Nel 2006 entrano nel cast artistico dello spettacolo teatrale “E’ permesso?” di Enrico Montesano, in veste di cantanti e attori. Sono al suo fianco in una lunga tournèe, che culmina con la partecipazione alla manifestazione “O’scia” a Lampedusa, organizzata da Claudio Baglioni nella quale si esibiscono proprio al fianco del cantautore romano.

Informazioni sull’evento organizzato da HPI EVENT nel cortile di Palazzo Farnese

Prevendita biglietti su Ticketone e presso la biglietteria di Palazzo Farnese da martedì a sabato dalle 10 alle 13 o telefona al 331 38 21 441