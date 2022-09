Volley – La Gas Sales Piacenza presenta Fabrizio Gironi e Nicolò Hoffer

La sede di Badaracco Assicurazioni ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Fabrizio Gironi e del libero Nicolò Hoffer, entrambi classe 2000. Al tavolo dei relatori presenti Osvaldo Badaracco titolare di Badaracco Assicurazioni e Alessandro Fei Direttore Sportivo di Gas Sales Piacenza.

Fabrizio Gironi

“Sono particolarmente soddisfatto di potere giocare a Piacenza per una società importante, con idee chiare e con tanta voglia di continuare a crescere. Sarà una stagione molto stimolante, allenarsi e potere giocare a fianco di tanti campioni mi aiuterà a crescere che è poi uno degli obiettivi personali. È stata un’estate di lavoro con la nazionale azzurra, giocare i Giochi del Mediterraneo anche se per esigenze di squadra come opposto è stato molto gratificante e bello, mi sto allenando bene e coach Bernardi è prodigo di consigli, ritrovo il mio amico di sempre Hoffer con cui abbiamo condiviso tante esperienze di pallavolo fin da ragazzini, sono contento di essere a Piacenza, una chiamata per certi versi inaspettata”.

E di chiamata inaspettata parla anche Nicolò Hoffer

“Ritrovare Fabrizio qui a Piacenza è solo un piacere come è stata una piacevole sorpresa la chiamata di una società così importante. MI impegnerò al massimo per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Certamente per me questa è una grande opportunità per crescere e fare esperienza, in queste prime settimane di lavoro tutto procede al meglio e sono davvero soddisfatto di fare parte di una realtà così importante e che punta tanto anche sui giovani”.

Badaracco Assicurazioni ha deciso di dedicare agli abbonati di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023 un buono sconto di €.100 a fronte di una spesa minima di €. 200 per una polizza infortuni, polizza casa o polizza commercio. Per ulteriori informazioni e prenotare il ritiro del buono sconto è possibile telefonare al 0523/336619 o inviare una e-mail a info@badaraccoassicurazioni1978.it oppure passare in Agenzia a Piacenza in Piazza Cittadella, 16.

Da parte sua Gas Sales Energia premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto di €. 50 sul prezzo dell’abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Gas Sales Energia.

L’informativa sui biglietti

Da oggi e fino al 1° ottobre compreso la vendita degli abbonamenti per la stagione 2022-2023 è aperta a tutti. Terminata ieri la prelazione riservata ai vecchi abbonati, da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia e tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com) unicamente ai prezzi di seguito indicati:

• Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali)

Nelle Categorie Speciali rientrano i Dipendenti Aziende Sponsor e loro famigliari; Tesserati FIPAV (atleti e dirigenti delle Società di volley); Famigliari degli atleti del settore giovanile You Energy Volley.

I tifosi che fanno parte delle Categorie Speciali possono acquistare l’abbonamento unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it

Presso la biglietteria del PalabancaSport (tel. 0523 1886341) sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dall’8 settembre ogni giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni e per conoscere data e luogo di ritiro della tessera abbonamento: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it: gassalespiacenza.it/abbonati.