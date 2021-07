Pietro Avonto è un nuovo giocatore di Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pietro Avonto, play-guardia classe 2002, per la stagione 2021/2022 di Serie B Old Wild West.

Cresciuto nel settore giovanile di Casale Monferrato, nell’ultima stagione Avonto ha disputato il campionato di Serie B Old Wild West Girone A con la maglia della Fortitudo Alessandria a partire da gennaio 2021, mantenendo una media di 10,1 punti a partita.

”Non essendo mai uscito dalla mia città non conoscevo molto le altre realtà, perciò mi sono fidato ciecamente di Alessandro Romboli, il mio agente.

Devo anche dire che la prima chiamata con coach Gianluigi Galetti, che assieme alla società Pallacanestro Fiorenzuola 1972 ringrazio ancora per l’opportunità, mi ha dato subito la sensazione che lui credesse in me e questa penso sia stata la conferma della mia decisione finale.

La scorsa stagione ho iniziato a seguire più dettagliatamente il campionato di Serie B soltanto nella seconda metà di stagione e ho “conosciuto” i Fiorenzuola Bees durante le gare playoff.

Detto ciò non vedo l’ora di partire, di raggiungere la squadra e di incominciare a lavorare sul campo assieme ai miei nuovi compagni!”