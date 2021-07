Fiorenzuola, per l’attacco c’è Tommasini. Turrini guiderà la Primavera

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo dallo Sporting Club Pisa le prestazioni sportive di Christian Tommasini, attaccante classe 1998.

Nato a Castel San Pietro Terme, 178 cm di altezza, Christian Tommasini è un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Cesena. In carriera vanta un curriculum di livello in Serie C, dove ha collezionato 80 presenze con 13 reti all’attivo.

Dopo un’ottima esperienza con la maglia del Pontedera (con 8 reti stagionali), Christian è stato acquistato da parte del Pisa Sporting Club a gennaio 2021 e poi trasferito all’Imolese, dove ha collezionato 17 partite e realizzato 2 reti e 1 assist.

A Christian il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922!

Francesco Turrini in Primavera

U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter annunciare ufficialmente che il nuovo allenatore della Primavera 4 rossonera sarà Francesco Turrini.

Classe 1965, nato a Foligno, Turrini ha avuto un curriculum di altissimo livello da giocatore, con ben 113 presenze in Serie A (con 13 reti) e 340 partite in Serie B tra le maglie di Parma, Como, Taranto, Piacenza, Napoli ed Ancona. Da allenatore, invece, la sua ultima esperienza risale alla stagione 2019/2020 dove ha allenato la formazione Primavera del Sassuolo Calcio.

Con la sua grande esperienza, si tratta di un allenatore che nelle idee societarie e del Responsabile Tecnico Academy Settimio Lucci è stato ritenuto il profilo ideale per il salto nel campionato professionistico di Primavera 4.

A lui si affiancherà lo staff composto dal Preparatore Atletico Enrico Bisagni (ex preparatore atletico della fascia agonistica del Parma Calcio, tra le altre esperienze) ed il Preparatore dei Portieri Francesco Cavi (confermato dalla scorsa stagione)

A Mister Turrini ed al suo staff i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922.