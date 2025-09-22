Pigiama Run 2025 Piacenza, il 26 settembre a San Polo di Podenzano. Un evento nato per correre o camminare in pigiama assieme per i bambini malati di tumore. Partenza dalle ore 16:30 presso il Campo Sportivo Mons. Fumagalli, in piazza Campo Sportivo. Due i percorsi a scelta: 4 e 8 km con ristori. Si tratta di un’occasione unica per coniugare sensibilizzazione, solidarietà e partecipazione civica.

Il ricavato delle quote di iscrizione verranno donate al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza e alla Scuola dell’infanzia Don Bosco di San Polo. Per il terzo anno consecutivo Lilt Piacenza rinnova il suo impegno a fianco dei bambini malati e delle loro famiglie. Con la Lilt organizzano l’appuntamento il Comune di Podenzano, la Pro loco di San Polo e il San Polo Calcio.

La Pigiama Run è la storica corsa e camminata non competitiva di LILT, che si tiene nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon ovvero ai tumori pediatrici.

Pigiama Run 2025 Piacenza: programma

Dalle 16.30 – Inizio verifica iscrizioni e consegna pettorali

17:30 – partenza corsa

18:30 – animazione per bambini

19: 30- apertura stand gastronomici

21:00 – premiazioni delle varie categorie

21:30 – concerto della Band “Creme Carmel”

Ogni iscritto pagante riceverà una sacca con pettorale e gadgets, mentre i bimbi omaggi a loro riservati (fino ad esaurimento scorte).

