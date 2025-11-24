Pioggia gelata lungo le strade provinciali: “Raccomandata la massima prudenza”

Diversamente dalle previsioni metereologiche, dall’alba di lunedì 24 novembre, la porzione montana del territorio Piacentino è interessata dal fenomeno della pioggia gelata.
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza raccomanda dunque massima prudenza alla guida, in particolare lungo le strade provinciali situate a partire dai 600 metri di altitudine.
L’Ente ha infatti effettuato la regolare attività di spargimento dei cloruri (del sale) lungo la rete stradale di competenza provinciale che risulta efficace in caso di gelate e di neve, ma non in caso di pioggia gelata. Pertanto, la prudenza è essenziale.