Volontariato in Onda, Sara Curioni di Sciara Progetti: “L’arte vicina ai temi sociali. Importanti occasioni per i giovani all’estero” – AUDIO

Sciara Progetti è un’associazione di promozione sociale e compagnia teatrale che usa il teatro, le arti e la creatività per lavorare su temi sociali: diritti umani, parità di genere, ambiente, inclusione dei giovani e delle persone più fragili.
Abbiamo sempre messo assieme – spiega Sara Curioni di Sciara Progetti – teatro ed educazione. Le nostre produzioni teatrali sono sempre stati degli strumenti per parlare alla comunità e in particolare ai giovani di temi delicati come la violenza di genere, bullismo e la discriminazione.
Il lavoro viene svolto attraverso laboratori, spettacoli, percorsi nelle scuole e attività di comunità, ogni anno coinvolge decine di volontarie e volontari nel territorio, che affiancano l’équipe nelle azioni educative, artistiche e organizzative, diventando parte attiva dei progetti.
A tutto questo abbiamo aperto ad altre attività come il Festival Nuove Esplosioni arrivato alla sua sesta edizione. E’ un evento itinerante nei comuni piacentini che unisce dei linguaggi artistici diversi e che per noi è una occasione per valorizzare anche il nostro territorio.
Il 25 novembre è la Giornata contro la Violenza sulle donne, i giovani sono attenti a questo tema?
Sì, lo sentono tantissimo e che hanno bisogna di affrontare. Non è un tema facile da affrontare, quindi va fatto attraverso strumenti differenti, come il teatro o l’educazione non formale, hanno degli spazi sicuri dove aprirsi e discutere o fare domande.
Parallelamente Sciara Progetti è coordinatore e partner di numerosi progetti europei Erasmus+ dedicati a giovani, educatrici ed educatori, youth worker e artiste/i. Si tratta di scambi internazionali, corsi di formazione e percorsi residenziali che mettono al centro teatro, podcast, arti visive, natura e nuove tecnologie come strumenti per parlare di identità europea, partecipazione democratica, contrasto alla violenza di genere, inclusione e sviluppo sostenibile.
C’è la possibilità di viaggiare, ma anche di ospitare. Per molti giovani è un po’ una porta d’ingresso per fare un’esperienza internazionale, che spesso fanno per la prima volta nella vita.
Partecipare a queste esperienze significa viaggiare, conoscere coetanei da altri Paesi, migliorare l’inglese e le proprie competenze, ma anche riportare sul territorio nuove idee e nuove energie. Per chi vuole fare un’esperienza di volontariato locale o vivere un progetto di mobilità internazionale con Sciara Progetti, tutte le informazioni e le call aperte sono disponibili sul sito www.sciaraprogetti.com oppure scrivendo a europe@sciaraprogetti.com.
Quali sono i progetti per il 2026?
Avremo la sesta edizione del nostro Festival e la seconda di Città Futura. Poi tra i vari appuntamenti a luglio ospiteremo un corso dedicato al tema della violenza di genere con un focus specifico sul “Revenge porn”, quindi dei temi porto sentiti da ragazze e ragazzi. Inoltre abbiamo diverse partenze verso la Spagna con un progetto dove si parla della leadership giovanile e in Germania. Insomma abbiamo tante opportunità che noi promoviamo sui nostri canali social, quindi invito tutti a vedere quali sono le nostre proposte e di candidarsi attraverso i link presenti nelle nostre descrizioni.