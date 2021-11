Torna dal 27 novembre Piacenza on Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della regione: “Anche questo significa ripartire” – AUDIO

Torna “Piacenza on Ice”, la pista di ghiaccio che accompagna da sempre il Natale dei piacentini. Dal 27 novembre al 23 gennaio, la struttura troverà spazio come al solito tra il Pubblico Passeggio e il palazzetto dello sport di via Alberici. Si potrà pattinare dalle 10 alle 23,30 durante i festivi e dalle 14,30 durante i feriali. La novità principale riguarda le dimensioni, 600 metri quadrati che la rendono la più grande della regione. “Anche per questo motivo ci aspettiamo che le persone raggiungano Piacenza anche da fuori provincia”, commenta l’organizzatore Carlo Manucci che da quindici anni rende possibile questo appuntamento.

Come al solito attenzione anche ai più piccoli, con la pista baby, e ai principianti, o coloro che comunque vogliono semplicemente divertirsi.

“Abbiamo aderito molto volentieri alla proposta di Carlo Manucci, anche perché fa parte di un percorso complessivo verso le Festività di Natale che l’amministrazione comunale e la Cabina di Regia presenteranno a tutti ben presto. Un percorso corposo che ci farà tornare dopo due anni alla normalità: certo che perché questo avvenga dobbiamo comportarci bene e seguire le regole, solo così possiamo assicurarci di trascorrere in modo sereno le festività”, commenta Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti.

“Effettivamente c’è voglia di ripartire e di vivere il Natale in sicurezza, e il ritorno di questa tradizione in questo contesto è molto significativo”, commenta Stefano Cavalli, assessore al Commercio.