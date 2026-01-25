I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Rovato Vetrovese 1-0: “Competitivi con il tridente? Io ho i miei dubbi” – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video al termine di Piacenza – Rovato Vetrovese

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria importante e meritata contro una squadra decisamente in salute ma che alimenta i miei dubbi sulla possibilità di poter giocare con questo modulo che prevede il tridente. Per quaranta minuti abbiamo subito il loro modo di stare meglio in mezzo al campo dovuto al fatto che c’era poco equilibrio in campo con una squadra divisa in due tronconi. Il che può essere accettabile se il tuo tridente ogni volta che prende palla diventa pericoloso e quindi il gioco vale la candela.

Invece al di là di occasioni su calcio d’angolo abbiamo creato veramente poco. Tutto questo fino al 40esimo, poi qualche cambiamento tattico e soprattutto l’abbassarsi a prendere palla di Poledri, che cominciato a distribuire il pallone ed a permettere alla squadra di provare a giocare palla a terra unito al fatto che gli ospiti non potevano reggere i ritmi del primo tempo hanno cambiato il match.

Sono arrivate le occasioni e nella ripresa la splendida azione con la rete di Manuzzi servito splendidamente da Bertin. Da li in poi solo Piacenza che ha avuto il torto di sbagliare il secondo gol e di soffrire fino alla fine senza quella serenità necessaria negli ultimi minuti per gestire il pallone. Nella ripresa esordio di De Vitis (che emozione sentire lo speaker pronunciare questo cognome al Garilli…) che ha giocato da interno anche se prevedo che in futuro non immediato possa essere il vertice basso di questa squadra con l’ordine mentale e la qualità di gioco che possiede.

La chiosa finale

La chiosa finale è per Ribero che si è sempre distinto per parare quello che doveva e poteva senza compiere errori, ecco oggi ci ha permesso di vincere la partita con una super parata nei minuti finali. Domenica si va a Pistoia per una partita che rischia di essere da dentro o fuori per una delle due, in caso di sconfitta sarebbe realmente complicato visto il ritmo che tengono le prime riuscire a recuperare.

