Pittolo, rimesse a nuovo altre tre vie. Tassi: “Massima attenzione per la cura del territorio”

Con gli ultimi interventi di rifacimento della pavimentazione conclusi nei giorni scorsi, sono state sistemate altre tre strade della frazione di Pittolo. “Un ulteriore impegno per la cura del nostro territorio” sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi, che ricorda come “l’attenzione che ci ha contraddistinto in questi anni nel recupero delle situazioni più ammalorate, che si trascinavano da anni, e per la realizzazione di nuovi significativi interventi come, proprio a Pittolo, dell’attesa rotatoria sulla Strada Statale 45, ha permesso alla città, dal centro alle frazioni e alla periferia, un significativo salto qualitativo nella cura, nella sicurezza e nella fruibilità”.

I lavori hanno riguardato il rifacimento del tappeto d’usura di via Galileo Galilei, nel centro abitato di Pittolo, da via Leonardi fino alla nuova rotatoria della Statale 45 per una lunghezza di circa 970 metri; la sistemazione di un tratto di strade dei Setteponti, nei pressi dell’intersezione con la strada provinciale di Gossolengo, per una lunghezza di circa 700 metri e, infine, la riqualificazione di strada comunale di Pittolo, nei pressi dell’intersezione con la strada della Lovina, fino al centro abitato, per una lunghezza di circa 720 metri.