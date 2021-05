Play off, la Pallavolo Sangiorgio tenta la ‘remuntada’ a Faenza

Domani, sabato 22 maggio, alle 17 la Pallavolo Sangiorgio affronterà la Fenix Faenza nella gara di ritorno dei play off.

Archiviata la sconfitta nella gara d’andata per 0-3, la squadra piacentina ha lavorato con intensità per affrontare la sfida e tentare una difficile rimonta: infatti alle albicelesti per passare il turno devono prima vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsi il tutto per tutto nel set supplementare.

Non sarà semplice, visto il valore dell’avversario, la Fenix Faenza, appunto, prima classificata del girone G2.

Nonostante ciò il clima in casa Sangiorgio è sereno e deciso a vendere cara la pelle come spiega la centrale Valentina Zoppi

“Ci aspetta una partita tutt’altro che semplice. Le avversarie ci hanno dato del filo da torcere e purtroppo, la gara di andata non si è conclusa come speravamo. È la nostra ultima possibilità per restare in gioco. In settimana stiamo lavorando per preparare al meglio la partita. Andremo a Faenza sapendo che sarà una partita difficile, ma convinte che ce la metteremo tutta per portarla a casa”.

Fenix Faenza-Pallavolo Sangiorgio

Fenix Faenza: Tomat, Alberti, Galetti (L), Emiliani, Martelli, Gorini, Melandri, Casini, Guardigli, Baravelli, Grillini, Maines. Allenatore: Maurizio Serattini.

Pallavolo Sangiorgio: Guienne, Perini, Molinari, Galelli, Di Tonto, Nichelini, Fava, Solari (L), Zoppi, Hodzic, Tacchini (L), Sgobbi. Allenatore: Matteo Capra.