Domani (sabato) cronometro a Cotignola, domenica doppio fronte tra Ascoli e Mereto di Tomba

Week end in sella per il VO2 Team Pink, formazione piacentina che sarà protagonista sia domani (sabato) sia domenica su più fronti. Il primo appuntamento è a Cotignola (Ravenna), dove le “panterine” parteciperanno alla cronometro per Donne Juniores, mentre domenica è prevista la presenza al Trofeo Born to Win ad Ascoli Piceno, gara per Donne Open (Donne Elite e Donne Juniores). Doppio impegno anche per il vivaio targato Ciclismo giovanile VO2 Team Pink.

Sabato a Cotignola prova a cronometro per le Allieve Giorgia Tagliavini, Linda Ferrari, Vittoria Grassi e Irma Siri, mentre domenica Donne Esordienti e Donne Allieve correranno a Mereto di Tomba (Udine) con il rientro alle corse dell’Allieva Sara Guidetti.