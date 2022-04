Playoff Serie C – Tabellone completo, accoppiamenti e date del Piacenza calcio

Il tabellone di partenza dei playoff Serie C è ora completo. Si chiude la stagione regolare e si definisce il quadro dei primi turni di ciascun girone, oltre al quadro delle squadre che debutteranno nei turni successivi.

Nei turni di girone si gioca in gara secca in casa delle meglio classificate (che passano in caso di pareggio). Nella fase Nazionale invece si gioca andata e ritorno e sono le “teste di serie” a passare in caso di eventuale pareggio: le terze accedono direttamente al primo turno Nazionale (dove sono teste di serie); le seconde accedono direttamente al secondo turno Nazionale (dove sono teste di serie).

Primo turno girone (gara secca // 1 maggio)

GIRONE A

6) Lecco vs 11) Pro Patria

7) Pro Vercelli vs 10) Pergolettese

8) Juventus U23 vs 9) Piacenza calcio

GIRONE B

5) Pescara vs 10) Carrarese

6) Ancona-Matelica vs 9) Olbia

7) Gubbio vs 8) Lucchese

GIRONE C

5) Monopoli vs 10) Picerno

6) Virtus Francavilla vs 9) Monterosi

7) Foggia vs 8) Turris

Gli allenamenti del Piacenza calcio

Il Piacenza si appresta a riprendere gli allenamenti in vista della sfida play-off di domenica 1 maggio in cui i biancorossi sfideranno la Juventus U23 in trasferta allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. La squadra agli ordini di mister Scazzola questa settimana si allenerà allo stadio Garilli seguendo il seguente programma.

 Martedì 26 aprile alle ore 15.00

 Mercoledì 27 aprile alle ore 10.30 e alle ore 15.00

 Giovedì 28 aprile alle ore 15.00

 Venerdì 29 aprile alle ore 15.00

 Sabato 30 aprile (orario da definire)

La società comunica che tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte. I tifosi avranno perciò l’opportunità di accedere allo stadio e seguire le sedute di allenamento dei biancorossi.

Secondo turno girone (gara secca // 4 maggio)

GIRONE A

5) Triestina vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE B

4) Entella vs vincente peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE C

4) Avellino vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

Primo turno nazionale (andata 8 maggio // e ritorno 12 maggio)

Feralpisalò vs qualificata

Cesena vs qualificata

Palermo vs qualificata

Renate* vs qualificata

Migliore classificata dei turni di girone vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie. *Renate testa di serie perché subentra alla vincitrice della Coppa Italia Serie C

Secondo turno nazionale (andata 17 maggio // ritorno 21 maggio)

Padova vs qualificata

Reggiana vs qualificata

Catanzaro vs qualificata

Migliore classificata primo turno Nazionale vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie.

Final 4

Semifinali: andata 25 maggio // ritorno 29 maggio

Finale: andata 5 giugno // ritorno 12 giugno

Semifinali e finale si giocano andata e ritorno tra le 4 qualificate dal Secondo turno Nazionale. Gli accoppiamenti sono definiti con sorteggio integrale. In caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori. NEI MATCH DI FINAL FOUR SARA’ IMPIEGATO IL VAR