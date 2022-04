Scherma – Il Pettorelli brilla! Bossalini e Franchi campioni regionali di spada

La scherma regionale parla piacentino. Due campioni regionali, un atleta al terzo posto e due ragazze in finale. E’ il bottino lusinghiero del Circolo Pettorelli che, nella due giorni di gare a Faenza il 23 e 24 aprile, ha visto gli spadisti Andrea Bossalini salire sul gradino più alto della categoria Ragazzi ed Edoardo Franchi su quello della categoria Giovanissimi.

Valentino Monaco, terzo nei Ragazzi si è scontrato proprio con Bossalini in semifinale, precludendo così la possibilità ai colori piacentini di arrivare ancora più in alto. E tra i tanti risultati positivi spicca anche l’approdo in finale (sesta) di Marta Nocilli nella categoria Cadette (tra l’altro ha tirato anche in categoria Giovani piazzandosi dodicesima). Come pure in finale è arrivata anche Emma Gagliardi (Ragazze) piazzatasi ottava.

Dopo i successi organizzativi di due gare nazionali all’inizio del mese, il Pettorelli torna a mietere risultati di rilievo e la scherma biancorossa si conferma ai vertici.

Non contiene l’emozione Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli

«Sono contentissimo dei risultati e dei ragazzi. Continua la striscia positiva del Pettorelli. Due titoli regionali, un podio importante e Nocilli in finale testimoniano la buona strada imboccata dal Pettorelli. E non è finita, perché a maggio ci sarà la chiusura della stagione con gli appuntamenti importantissimi delle qualificazioni per i campionati italiani Cadetti e Giovani e per quelli tricolori Under 14. Abbiamo la convinzione di avere ragazzi promettenti. I risultati premiano l’ottimo lavoro dello staff tecnico del Pettorali che merita un applauso”.

La trasferta romagnola è stata seguita dei tecnici Cesare Masina, Francesco Monaco (papà di Valentino) Andrea Polidoro e Amedeo Polledr