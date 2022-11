Pneumococco, giovedì vaccinazione gratuita per i nati tra il 1952 e il 1957

Sei nato tra 1952 e il 1957? È arrivato il momento di vaccinarsi per lo pneumococco.

Giovedì 10 e giovedì 24 novembre dalle 9 alle 12.30, per il target indicato, sarà possibile vaccinarsi gratuitamente alla Galleria del Sole al Centro commerciale Farnesiana in via Marinai d’Italia.

L’accesso è libero e non richiede prenotazione.

Perché è importante vaccinarsi? Lo pneumococco o streptococcus pneumoniae è un batterio diffuso nella gola e nel naso responsabile di infezioni anche gravi negli adulti con più di 65 anni di età o in soggetti fragili.

Lo pneumococco si trasmette attraverso le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o semplicemente parlando o per contatto diretto con materiale contaminato da saliva infetta.

La malattia si manifesta soprattutto nel periodo invernale in concomitanza con il proliferare di sindromi da raffreddamento e influenza e può portare a disturbi lievi (otite, sinusite e congiuntivite) fino a forme gravi di polmonite e meningite e complicanze grafi come la sepsi.

La vaccinazione è l’unico mezzo per prevenire queste patologie e tutelare la propria salute. Il vaccino contro lo pneumococco può essere somministrato simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale.

È sempre possibile, per i nati tra il ‘52 e il ‘57, richiedere la somministrazione al medico di famiglia.