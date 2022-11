Volley, Cev Cup – Debutto europeo per la Bluenergy Daiko Piacenza, Bernardi: “Importante non sottovalutare Praga”

Storico debutto in campo europeo per Bluenergy Daiko Piacenza: domani, mercoledì 9 novembre, alle 20.30 affronterà al PalabancaSport la VK Lvi Praga nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup. L’ingresso è compreso nell’abbonamento.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, sono 39 le squadre partecipanti qualificate dai rispettivi campionati secondo la classifica CEV European Cups delle rispettive federazioni nazionali. Il torneo è stato lanciato nel 1972 con il nome di Coppa delle Coppe. Nel 2000 è stata trasformata in Top Teams Cup prima di ottenere l’attuale nome CEV Cup nel 2007.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua prima partecipazione in una competizione europea, diritto conquistato vincendo la scorsa stagione i Play Off 5° posto che assegnavano un posto in Volleyball Challenge Cup, poi la Cev ha promosso il club biancorosso in Cev Volleyball Cup.

La gara di ritorno è in programma a Praga il prossimo martedì 15 novembre alle ore 18.00, chi passa il turno approda agli ottavi di finale.

Lorenzo Bernardi (Bluenergy Daiko Volley Piacenza)

“Siamo orgogliosi di potere partecipare a questa competizione europea, un obiettivo della società che abbiamo centrato lo scorso campionato. Sappiamo bene quale dovrà essere il nostro percorso per arrivare dove vogliamo arrivare, inizia tutto con il primo passo, con la gara con Praga. Una formazione che abbiamo avuto modo di studiare in questi giorni, abbiamo preparato la gara come si doveva preparare. L’importate è non sottovalutare questo tipo di gare e noi non lo faremo, la Coppa Cev è una manifestazione importante a cui partecipano squadre con un blasone sportivo di tutto rispetto”.

L’avversario: VK Lvi Praga

La formazione ceca attualmente è quinta in classifica in Extraliga, il campionato ceco: 19 punti conquistati grazie a sei vittorie e tre sconfitte. Nell’ultima gara di campionato ha sconfitto per 3-0 la formazione del Beskydy. Il campionato scorso lo ha chiuso al secondo posto mentre in Europa è uscita sconfitta in semifinale di Volleyball Challenge Cup. È allenata da questa stagione da Juan Manuel Barrial, cinquantacinquenne tecnico argentino con passaporto italiano e un passato da giocatore anche in Italia.