Torna dopo due anni di stop forzato la tradizionale serata organizzata da Auser, in collaborazione col Comune, sulla Muntà di Ratt “Poesie e serenate sotto le stelle”. L’appuntamento è per lunedì 18 settembre dalle 20,30 in uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della nostra città, per trascorrere una serata di serenità, in compagnia della musica e della poesia legata alle tradizioni e al nostro dialetto.



Conduttrice e direttrice artistica della serata è Marilena Massarini, affiancata da un’ampia schiera di artisti, musicisti e poeti piacentini che si alterneranno sul palco naturale della scalinata più nota di Piacenza. “Da oltre 20 anni – afferma la Massarini – questa manifestazione di fine estate coniuga la tradizione, la musica e la poesia nel cuore pulsante della nostra città. Ci saranno le canzoni in vernacolo e in italiano, i brani tipici delle osterie di una volta e le serenate, alternate ai momenti di recitazione poetica, con composizioni in dialetto piacentino che spaziano dall’ironia al sentimento, molte delle quali scritte appositamente per la manifestazione. Tra gli artisti che si esibiranno davanti al pubblico dopo tanti anni ci sarà anche Sandro Ballerini, un amico di lungo corso della Serenata sotto le stelle”.

Poesie e serenate sotto le stelle, il 18 settembre a Piacenza con Auser



Uno degli elementi di magia della serata è la location stessa, la Muntà di ratt, un luogo dell’anima dove si raccolgono tanti ricordi del passato. Ma la nostalgia non sarà il tema dominante della manifestazione: “Ci rivolgiamo a un pubblico di tutte le età – puntualizza Massarini – anche ai giovani che vogliono riscoprire le tradizioni, con la musica e le parole che si tramandano di generazione in generazione e mantengono vivo quel fondamentale senso di comunità”.

Auser

“Per Auser Piacenza sarà un momento di festa – afferma il presidente Giorgio Reggiani – che riannoda il filo di una tradizione che si era interrotta, ma anche l’occasione per lanciare la nostra campagna d’autunno di adesione all’associazione. I volontari sono un patrimonio prezioso al servizio della città e abbiamo bisogno di trovare nuove disponibilità per svolgere tutte le attività che vengono richieste. Per questo lanceremo un appello a iscriversi all’Auser”.



PROGRAMMA



POESIE E SERENATE SOTTO LE STELLE LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2023 dalle ore 20:30 sulla scalinata della MUNTÀ DI RATT via Mazzini 97/89 – PIACENZA

SI ESIBIRANNO I

POETI DIALETTALIALBERTO BETTINARDI PIETRO PIZZI PIETRO REBECCHI LUIGI RUGGERI FABRIZIO SOLENGHI

MUSICA

Il tenore GIANNI ZUCCA SANDRO BALLERINI MAURIZIO PITACCO MARIO SCHIAVI LOS MINESTRONES Orchestra MARINO CASTELLI con la cantante DANIELA

CONDUCE LA SERATA

MARILENA MASSARINI

evento a ingresso gratuito organizzato da Auser Piacenza

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a data da destinarsi

Per informazioni: Auser Piacenza – 0523.320761 – auser@auserpiacenza.it