Paintball – Piacenza chiude al quinto posto il campionato Italiano Nord, ma le assenze pesano

La squadra Piacenza Paintball ha chiuso l’ultima tappa del campionato Italiano IPBS Nord al quinto posto nella classifica finale su tredici squadre, disputatosi a Modena lo scorso weekend.

La squadra piacentina, era schierata in campo con i giocatori Claudio Campioni, Alessio Diliè e Federica Salvatori (neo giocatrice della nazionale femminile), e con il supporto in Pit di Mattia Girolamo (alla sua prima presenza ad un torneo federale) e degli infortunati Elia Rancan e Chiara Pizzasegola.

Nella prima parte del torneo svoltasi al mattino, la squadra di Piacenza, ha ottenuto due vittorie e due sconfitte, mentre nel pomeriggio, la squadra piacentina ha ottenuto due vittorie, che le hanno permesso, di consolidare la propria posizione in classifica, e di qualificarsi per la fase finale grazie a una serie di prestazioni convincenti.

Fatale però e stata la stanchezza nella fase finale a causa delle assenze e della mancanza di sostituzioni, con la conseguente sconfitta per 2-0 dei piacentini contro gli Hell Boys di Candelara (Pesaro)

Il quinto posto ottenuto dal Piacenza Paintball è comunque il miglior risultato della stagione per la squadra piacentina, con una crescita continua dei risultati

“Siamo molto soddisfatti del nostro risultato. Abbiamo lavorato molto duramente, ed abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato della stagione. È una soddisfazione enorme per tutta la squadra. Voglio anche ringraziare il nostro sponsor, Le Tele di Margi, per il supporto che ci ha fornito durante tutta la stagione, dopo il brutto incendio che ha colpito la nostra sede proprio qualche giorno prima dell’inizio della stagione agonistica”.

Tuttavia, la stagione del Piacenza Paintball è stata penalizzata dalle assenze di Ronny Cumbal ed Elia Rancan, due dei giocatori più importanti della squadra. Cumbal e Rancan sono stati costretti a saltare alcune partite a causa di infortuni ed impegni di lavoro.

“Le assenze di Ronny ed Elia ci hanno penalizzato. Sono due giocatori fondamentali per la nostra squadra e la loro assenza si è fatta sentire. Siamo riusciti a sopperire in parte, ma non abbiamo potuto esprimere il nostro massimo potenziale”.