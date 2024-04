Pasqua al lavoro per la polizia, nel fine settimana sedate ben 17 liti tra familiari, vicini di casa e in strada: quattro denunce

Intensa attività della polizia in questi giorni di festa. Le Volanti hanno identificato in via Respighi ed accompagnato in Questura un cittadino straniero sospetto, trovato in possesso di dosi per uso personale di cocaina.

In zona Peep su segnalazione di alcuni cittadini, le Volanti hanno rinvenuto un coltello a scatto ed un tirapugni. Sono in corso indagini per capire chi se ne sia disfatto, verosimilmente infastidito dai controlli delle forze dell’ordine.

La polizia ha effettuato numerosi interventi per liti, anche passate alle vie di fatto, in particolare: 10 per liti in famiglia o tra persone legate da vincolo affettivo, una lite tra vicini di casa, 6 liti in strada o locali pubblici tra sconosciuti o comunque per futili motivi. Alla fine la polizia ha denunciato quattro persone, per resistenza a pubblico ufficiale o reati contro la persona.