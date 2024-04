Accendiamo il Pug, visita a Torrione Fodesta in collaborazione con l’Agenzia del Demanio.

Nuovo appuntamento in calendario, mercoledì 3 aprile alle 11, per il ciclo di sopralluoghi “Accendiamo il Pug”. Dopo la visita di due settimane fa, realizzata in sinergia con la Provincia, al Padiglione Palmanova nell’ex Laboratorio Pontieri e alle ex Scuderie di Maria Luigia, è ora la volta di un bene demaniale: Torrione Fodesta.

Accendiamo il Pug una preziosa opportunità

“Ringrazio l’Agenzia del Demanio per questa preziosa opportunità e per la collaborazione, che il 18 aprile prossimo – annuncial’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini – ci permetterà di visitare anche Torrione Borghetto, con le modalità organizzative che comunicheremo successivamente. Se l’obiettivo è quello di favorire la più ampia partecipazione, coinvolgendo innanzitutto, anche grazie ai coordinatori delle Consulte,i rappresentanti delle associazioni e delle diverse realtà che hanno seguito, nei mesi scorsi, il percorso partecipativo del Pug, la natura stessa delle aree e degli edifici che andremo a visitare impone, per ragioni di sicurezza, alcune limitazioni al numero delle adesioni”.

Accendiamo il Pug registrazione obbligatoria

“Per questo, anche per il sopralluogo di domani a Torrione Fodesta è necessario registrarsi, sino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a pug@comune.piacenza.it ; si riceverà così la conferma e la dichiarazione di manleva da compilare obbligatoriamente, indispensabile per poter accedere”. Ad affiancare l’assessora Fantini nella visita guidata a Torrione Fodesta sarà un rappresentante dell’Agenzia del Demanio.

Prossimamente

Prossimamente, nell’ambito della collaborazione intrapresa dal Comune di Piacenza con la Provincia, l’Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, Ministero della Difesa e Forze Armate, saranno organizzati ulteriori sopralluoghi in aree normalmente non aperte al pubblico.