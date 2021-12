Gragnano, controlli della polizia locale nella “bella stagione”: 460 ore di servizi, punti di ascolto per i cittadini e attenzione puntata sui mezzi pesanti

Bilancio importante per la serie di controlli stradali svolti dal Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta tra giugno e ottobre di quest’anno: i dettagli dell’attività sono stati resi noti da Patrizia Calza, sindaco di Gragnano Trebbiense, e dal commissario capo Paolo Costa, comandante della Polizia Locale dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta (Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro e Rottofreno), nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella mattina di oggi (28 dicembre 2021) in Provincia.

A Gragnano Trebbiense, come noto, i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre coincidono con il periodo più vivace della stagione turistica e con il picco della produzione della filiera agroalimentare, la quale comporta anche un considerevole aumento della circolazione di mezzi agricoli e mezzi pesanti: particolarmente interessate dagli effetti dell’incremento del traffico sono le Strade provinciali n. 7 (che, a Gragnano Trebbiense, coincide con la centrale via Roma), n. 11 e n. 48.

Al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e di prevenire e ridurre situazioni di pericolo per i cittadini che vivono e lavorano nella zona, tra giugno e ottobre 2021 la Polizia Locale dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta ha svolto nel Comune di Gragnano Trebbiense 460 ore di servizi di controllo, incentrati soprattutto sulle verifiche del rispetto della velocità, dei sistemi di equipaggiamento (sistemi di frenatura, di illuminazione e di sicurezza) dei mezzi agricoli e dei mezzi pesanti e del rispetto della tenuta del manto stradale (ad esempio per la perdita di carico, come nel caso di pomodori e di liquidi di risulta).

I dati più significativi delle attività svolte, in tema di sicurezza, sono i seguenti:

320 veicoli controllati

78 ore impiegate in posti di controllo

96 ore impiegate nel controllo del territorio

18 ore impiegate nei “punti di ascolto” (una coppia di agenti, ubicata in aree centrali del paese, ha raccolto le osservazioni espresse dalla cittadinanza)

10 incidenti rilevati, di cui:

1 con esito mortale

5 con feriti

4 senza feriti

49 violazioni contestate (sono escluse le sanzioni dell’autovelox nella frazione di Vallarsa)

Questo il commento del sindaco di Gragnano Trebbiense, Patrizia Calza: “Ringrazio il comandante Paolo Costa per aver colto immediatamente le esigenze, manifestate dall’Amministrazione comunale, di una presenza ancora più forte della Polizia Locale nel periodo più complesso dal punto di vista della circolazione stradale. Nella bella stagione, infatti, al traffico abituale per il territorio del comune di Gragnano si aggiungono i passaggi più frequenti di chi apprezza la bellezza delle nostre colline e l’intensa circolazione di mezzi agricoli e mezzi pesanti connessa all’importante filiera agroalimentare della zona. La costante presenza degli agenti della Polizia Locale è stata particolarmente apprezzata dalla cittadinanza, sempre sensibile alle problematiche della sicurezza connessa alla circolazione veicolare. Rendere noti i risultati dei servizi svolti, infine, è una scelta che realizza la piena trasparenza sui risultati del grande lavoro svolto”.