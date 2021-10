Polizia Locale, ha preso servizio il nuovo comandante Mirko Mussi

Ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, ricevuto stamani in Municipio dal sindaco Patrizia Barbieri per un incontro istituzionale che è stato occasione, rimarca il primo cittadino, “non solo per un augurio di buon lavoro all’avvio dell’incarico, ma anche per sottolineare l’importanza del ruolo che gli agenti hanno sul territorio, come presidio di sicurezza, legalità e come punto di riferimento per la comunità intera”.

Il comandante Mussi, 51 anni, ha guidato, dal 2012 ad oggi, la Polizia Locale di Recco, in provincia di Genova, dopo aver svolto lo stesso mandato ad Acqui Terme (Al) e Zoagli (Ge). Laureato in Giurisprudenza, titolare di due master in Innovazione della Pubblica Amministrazione e Scienze di Polizia, nel suo curriculum si annovera anche la docenza a contratto in materia di “Videosorveglianza e Privacy” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova e l’esperienza nel gruppo di lavoro Anci sulla videosorveglianza.