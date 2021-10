Concorso “Opera tua”, Piacenza vince la sfida con il restauro del dipinto di Felice Boselli a Palazzo Farnese

E’ stata Piacenza, nella sfida contro Parma, attuale Capitale italiana della Cultura, ad aggiudicarsi il concorso “Opera tua”, promosso da Coop Alleanza 3.0.

Hanno votato diverse migliaia di persone, delle quali addirittura il 55%, contro il restante 45%, ha scelto le due nature morte di Felice Boselli esposte a Palazzo Farnese, “Pesci, barbagianni, gatto, limone e verze” e “Rape, cacciagione, funghi e gazza”, entrambe risalenti al 1720, preferendole alla tavola di Alessandro Araldi, “Annunciazione con Santa Caterina e San Sebastiano”, custodita nel complesso museale della Pilotta.

“Un grazie particolare a tutti coloro che hanno voluto sostenere i nostri dipinti – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – che ora potranno essere ulteriormente valorizzati, in tutto il loro pregio, con il restauro generosamente sponsorizzato da Coop Alleanza 3.0, senza costi a carico della comunità. L’adesione al concorso è stata possibile grazie all’attività che il nostro assessorato alla Cultura ha concretizzato con il lavoro portato avanti insieme al direttore dei Musei Civici Antonella Gigli e al funzionario Daniela Tagliaferri. Questo grande sostegno che ha dato un esito tutt’altro che scontato, a maggior ragione visto il confronto con un’importante istituzione culturale della città di Parma Capitale italiana della Cultura, conferma l’interesse sempre crescente e l’entusiasmo che stanno maturando attorno al nostro Palazzo Farnese, alla nostra città e ai nostri Musei Civici. Come annunciato in queste settimane – prosegue Papamarenghi – come ringraziamento simbolico per i tanti che ci hanno sostenuto nel raggiungere questo risultato, che ci rende particolarmente orgogliosi, organizzeremo a breve una visita guidata gratuita, trasmessa anche in streaming, alla scoperta delle più belle nature morte che il nostro patrimonio artistico può vantare”.

Fu proprio su questa tipologia di soggetti, che Felice Boselli – nato a Piacenza nel 1650 – conobbe i maggiori apprezzamenti da parte dei collezionisti coevi, non solo nella sua città d’origine ma anche sul mercato di Milano (dove, 15enne, aveva cominciato l’apprendistato nella bottega del pittore Giuseppe Nuvolone), Bologna e Firenze. Anche nel suo importante ciclo di lavori realizzato a Parma – due serie di ovali per la famiglia Meli Lupi, ventinove quadri per i Pallavicino – le nature morte costituiscono il tema maggiormente ricorrente, con l’inconfondibile gattino – Felix – che ne è un po’ la firma.

Nei due dipinti partecipanti al concorso “Opera tua”, la maestria dell’autore in quest’ambito emerge nell’uso sapiente e materico dei colori e della luce, nella corposità delle pennellate: “Un artista di grande sensibilità e intelligenza – rimarca Papamarenghi – che annoveriamo in quel vasto corpus di ricchezze storiche, artistiche e culturali che Piacenza oggi vuole rivelare con rinnovato entusiasmo. Il Boselli, tra l’altro, fu anche nostro coprotagonista in una seguitissima puntata de “Le Delizie Dell’Arte” trasmessa on-line e su Telelibertà, con l’intervento dello chef Gianluca Monni durante i lunghi mesi in cui musei e ristoranti erano costretti a chiusure forzate dalla pandemia in corso. Anche questo è un tassello in più, sempre senza pesare sulle spalle dei cittadini, che riusciamo a completare prestando nuova attenzione al recupero e alla conservazione del preziosissimo patrimonio artistico e monumentale di Piacenza”.