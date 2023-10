Polizia locale: in arrivo il taser, nuovi ispettori e nuovi agenti. Servizio notturno prolungato nei weekend?

Gli agenti di polizia locale avranno in dotazione il taser. Lo hanno confermato il sindaco Katia Tarasconi e il comandante della polizia locale Mirko Mussi. In realtà, prima di arrivare a una dotazione capillare, si aprirà una fase sperimentale della durata di sei mesi: sei mesi durante i quali la polizia locale avrà a disposizione solo due apparecchi. Dieci agenti sono stati selezionati per seguire un corso il quale li renderà idonei all’utilizzo dello strumento.

Ma le buone notizie non finiscono qui per il corpo di via Rogerio. Sono infatti 17 le unità che andranno a prendere servizio a Piacenza nelle prossime settimane: si tratta di sette nuovi ispettori e dieci nuovi agenti. Gli ispettori prenderanno servizio all’inizio di dicembre, mentre gli agenti il 7 novembre prossimo.

Ultimo obiettivo, per raggiungere il quale si stanno cercando ancora le giuste modalità, è il prolungamento del servizio notturno degli agenti. Si punta a farlo durare fino alle 3 almeno il venerdì e il sabato.