Travolse e uccise Andrea Cavanna al volante di un SUV a Podenzano, in carcere il conducente

Si aprono le porte del carcere per Francesco Rimonti, il ragazzo che il 13 febbraio 2022 travolse è uccise Andrea Cavanna, 30 anni. Rimonti stava percorrendo via Roma, all’interno del centro abitato di Podenzano, a velocità elevata, a bordo del SUV da lui condotto anche tre ragazze.

La velocità aveva impedito al conducente di frenare in tempo davanti alla vettura di Cavanna che, in quel momento, si stava immettendo in via Roma da una strada trasversale.

L’impatto era stato violentissimo: Cavanna morì poche ore dopo il trasporto in ospedale, mentre le tre ragazze a bordo del SUV rimasero gravemente ferite.

Il 30 marzo scorso Rimonti aveva ricevuto una condanna a 6 anni in primo grado. I legali hanno chiesto la riduzione di un sesto della pena in cambio della rinuncia a ricorrere in appello e la pena è diventata definitiva a 5 anni.