Alcol fuori orario, abusivismo e accattonaggio: controlli a tappeto della polizia locale

Continua la preziosa ed efficace azione di contrasto all’illegalità e di lotta all’abusivismo condotta dalla Polizia Locale, anche tramite il Nucleo Operativo Sicurezza Tattica e con operazioni svolte in borghese per permettere interventi più incisivi e tempestivi.

Nel pomeriggio di giovedì è stato sanzionato un mini market in via La Primogenita, sorpreso dalla pattuglia di Polizia Locale a vendere 12 birre in orario non consentito, in violazione dell’articolo 18, c.1 lett. A rpu e con ammenda di 250 Euro. Nel medesimo pomeriggio sono inoltre stati sanzionati, con un’ammenda di 100 euro, due cittadini di nazionalità straniera intenti al consumo di alcolici in Via Alberoni e Giardini Merluzzo, in violazione delle regole in vigore sul Quartiere Roma.

Nella mattinata odierna di sabato 19 giugno, nell’area mercatale di Piazza Duomo e dei Chiostri, è stato effettuato un sequestro penale di 17 profumi di marca, confezionati in modo da trarre in inganno il consumatore, a persona di nazionalità straniera, la quale, alla vista degli agenti, si è data alla fuga. Nel medesimo luogo è stata inoltre sanzionata una donna di nazionalità romena intenta ad attività di accattonaggio, a cui è stato notificato l’ordine di allontanamento (Oda).

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, grazie alla preziosa attività della Polizia Locale, che ringrazio per l’efficace azione, svolta anche attraverso operazioni in borghese che spesso risultano ancora più efficaci”, sottolinea l’Assessore alla Sicurezza, Luca Zandonella che evidenzia come per l’Amministrazione siano “prioritarie la lotta all’illegalità e il contrasto all’abusivismo, anche nella doverosa tutela dei commercianti che rispettano le regole”.