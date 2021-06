Fiorenzuola: è qui la festa! Le interviste audio dei protagonisti

Si rompe l’assenza del Fiorenzuola dal calcio che conta. Dopo ben 19 anni, i rossoneri guidati da mister Luca Tabbiani vincono il girone D di Serie D all’ultima giornata e centrano la promozione in Serie C.

Grandissima emozione e gioia nelle voci dei protagonisti di questa bellissima cavalcata, che si è concretizzata in questa stagione, ma che è cominciata negli anni precedenti con tanta pianificazione e costanza.

E’ una promozione super meritata per il calcio espresso dalla formazione valdardese, fatto di intensità, trame brevi e compattezza. La coesione del gruppo, infatti, è stato l’ingrediente più importante a disposizione di Tabbiani, con l’impegno da parte di tutti a sacrificarsi per la squadra.

C’è stato comunque spazio anche per le individualità con i numeri da capogiro di Nicolò Bruschi, che ha messo a referto la bellezza di trenta reti in stagione.

Le parole di mister Luca Tabbiani: “E’ stata una stagione irripetibile. Abbiamo fatto qualcosa di straodinario”.

Le dichiarazioni del Team Manager rossonero Luca Baldrighi: “I ragazzi lo meritano per la grande stagione che hanno fatto”.

L’intervista audio di Simone Di Battista, ex DS rossonero: “Una promozione che nasce da lontano”.

Le esultanze nello studio di Radio Sound per la grande impresa dei rossoneri.

