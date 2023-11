Pollaio sociale, consegnate le prime uova ai donatori: prosegue il progetto rivolto a giovani fragili

Pubblicati i risultati raggiunti da Crédit Agricole For Dream, l’iniziativa di crowdfunding di Crédit Agricole Italia, nata in sinergia con alcune Fondazioni bancarie italiane, tra le quali Fondazione Piacenza e Vigevano.

In particolare, a Piacenza l’iniziativa ha consentito l’avvio del progetto piacentino Pollaio Sociale®, del quale qui di seguito trasmettiamo un aggiornamento:

Pollaio Sociale® è gestito nel rispetto della natura, con la partecipazione attiva di persone con fragilità; permette ai cittadini di adottare una gallina e ritirare settimanalmente le uova.

È un progetto delle cooperative sociali L’Arco e Officine Gutenberg – gestori del centro aggregativo del Comune di Piacenza Spazio4.0 – e di Cosmonauti APS: tre realtà non profit piacentine attive in campo educativo, culturale e agricolo-sociale.

Inaugurato lo scorso giugno, oggi funziona a pieno regime. A inizio ottobre sono iniziate le consegne delle uova ai 49 “adottanti”, donatori della campagna di crowdfunding che si sono aggiudicati l’adozione di altrettante galline, e quindi uova fresche per un anno intero.

Il progetto

I ragazzi che si prendono cura del Pollaio Sociale®, quotidianamente, sono giovani con fragilità della cooperativa sociale di inserimento lavorativo Officine Gutenberg: a loro è stata dedicata una formazione per la gestione del pollaio e per la relazione con gli adottanti, con i quali si sta stabilendo un legame, uno degli obiettivi del progetto.

Tramite uno dei partner del progetto, Cosmonauti APS, collaborano come volontari anche i partecipanti del Gruppo sperimentale Autismo – Centro Socio Occupazionale del Comune di Piacenza dedicato a persone con disturbo dello spettro autistico e gestito da Coopselios. Inoltre, la collaborazione con alcuni esercizi commerciali della zona consente di avere scarti di frutta e verdura per le galline, che vengono ritirati dai ragazzi stessi.

Come aderire

Per garantire l’inserimento lavorativo nel tempo dei ragazzi, è possibile ancora donare per il progetto tramite PayPal (ad @arcopiacenza, scrivendo nel messaggio “Pollaio Sociale”) oppure tramite bonifico (IT 78 H 02008 12600 00000 9336506 causale Donazione Pollaio Sociale – beneficiario L’Arco Soc. Coop.Sociale a r.l.), oppure sostenerlo acquistando il merchandising (t-shirt, borracce, shopper, spillette) del Pollaio Sociale®, nei giorni di consegna delle uova (lunedì e giovedì dalle 17 alle 19 a Spazio4.0, ingresso via Millo 4, Piacenza).