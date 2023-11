Ugl: “Bene raccolta firme Cisl, la partecipazione dei lavoratori al destino dell’impresa è giustizia sociale”

“Accogliamo con favore l’avvio anche a Piacenza della raccolta firma promossa dal sindacato CISL per il progetto di legge teso a dare attuazione all’art. 46 della Costituzione, che indica nella partecipazione dei lavoratori un obiettivo (in realtà mai tentato veramente) della nostra Repubblica“. Così Pino De Rosa, segretario provinciale del sindacato UGL.

“Non può che essere di approvazione il nostro giudizio in considerazione del fatto che la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa ed alla condivisione dei profitti è stato l’elemento caratterizzante, della CISNAL prima e di UGL poi, da sempre. Scriviamo a chiare lettere nel nostro statuto che UGL ripudia la lotta di classe come metodo di confronto sindacale e propugna modelli di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa“.

“E’ poi nostro costume agire nel mondo del lavoro senza alcun pregiudizio e cogliendo sempre varchi di dialogo e di confronto. Nel confermare quindi la nostra approvazione per l’iniziativa in corso, come già fatto anche dai nostri vertici nazionali, riteniamo che debba essere maggiormente sensibilizzato e coinvolto il mondo delle istituzioni e le organizzazioni datoriali poiché siamo veramente convinti che sia quella della partecipazione la via da intraprendere per una nuova stagione del movimento sindacale in Italia che voglia seriamente promuovere la giustizia sociale“.